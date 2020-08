De curieuses constructions urbaines sont visibles du ciel sur Flight Simulator

Il s’agit de l’un des premiers logiciels lancés par Microsoft, et son nom est apparu trois ans avant la naissance de la société de Bill Gates. Flight Simulator a près de quarante ans, et sa dernière version 2020 est incontestablement la plus belle.

Se basant sur Bing Maps, l’outil de cartographie de Microsoft, le dernier né de la série du simulateur de vol impressionne par son réalisme. Lors de ses premières vidéos de présentation, il nous avait déjà ravis. Maintenant qu’il est sorti, les premiers utilisateurs ont pu partir à la découverte du monde entier.

Époustouflant par son réalisme, le logiciel a pourtant montré quelques faiblesses. Des bugs plus ou moins importants ont été signalés par la communauté. Mais loin de là l’idée d’en tirer de mauvaises conclusions sur le jeu. Ces problèmes ont, au contraire, donné le sourire aux utilisateurs.

L’une des découvertes les plus surprenantes a été aperçue en plein quartier résidentiel de Melbourne. La ville australienne a attiré de nombreux vols pour pouvoir observer une curieuse construction urbaine, certainement pas réelle. Un gigantesque gratte-ciel, très étroit et surplombant la ville à des centaines de mètres de hauteur, fut partagé sur Twitter.

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne’s North like a suburban Australian version of Half-Life 2’s Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg

— Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020