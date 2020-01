Découvrez la vidéo de gameplay (hallucinante !) de Flight Simulator 2020, publiée par Nvidia

Flight Simulator, une leçon de photo-réalisme ?

En juin l’année dernière, à l’occasion de l’E3, Microsoft officialisait le retour de la saga Flight Simulator, avec un nouvel épisode prévu dans le courant de cette année 2020. Rappelons qu’il s’agit là de la franchise la plus pérenne de Microsoft, le premier opus datant de 1982. Un opus 2020 chapeauté par les français de chez Asobo Studio, lesquels avaient annoncé récemment avoir mis au point un moteur de jeu qui promet de générer « des éléments 3D à grande échelle grâce à un algorithme et offre un rendu incroyable. »

Il y a quelques jours, le compte Twitter de Nvidia s’est fendu d’une courte vidéo, permettant de découvrir un peu de gameplay de ce futur Flight Simulator. Une vidéo en provenance d’une version pré-alpha du jeu, datant de novembre dernier… mais qui affiche déjà un degré de photo-réalisme absolument incroyable.

Is this real life… 🤯 pic.twitter.com/Q9Dnp3Mnda — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) December 30, 2019

Impossible en effet de ne pas rester bouche bée face à la réalisation de ce nouvel opus, avec un réalisme hallucinant, que ce soit au niveau de la modélisation des avions, des éléments au sol, des nuages, de l’intérieur des cockpits, de la météo, des bâtiments en contrebas, des effets de lumière…

2 millions de villes et 40 000 aéroports…

Pour parvenir à une telle prouesse, Asobo Studio a accès aux données satellitaires mondiales et aux images aériennes de Bing, sans oublier le Cloud Azure, qui permettent une représentation visuelle ultra-précise de la Terre entière (pour 2 petabytes de données au total !). Au total, ce sont 2 millions de villes et environ 40 000 aéroports qui ont été modélisés en 3D. Le compte officiel YouTube du jeu a également tenu à démontrer le rendu « in game » de la neige, et une fois de plus, c’est juste bluffant… La preuve ci-dessous.

A l’heure actuelle, ce nouveau Flight Simulator est toujours prévu pour 2020 sur Windows, sans plus de précision. Le jeu est également prévu sur la Xbox One, mais aussi sur la future Xbox (ne l’appelez plus Xbox Series X) de Microsoft. Si le géant américain parvient à faire figurer ce nouveau simulateur de vol au line-up de sa prochaine Xbox, cela constituerait une exclusivité de choix (et une sacrée vitrine technologique !) pour les nouveaux acheteurs de la console, attendue en boutiques en fin d’année.