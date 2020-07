Où précommander Microsoft Flight Simulator et son accessoire de pilotage sur PC ?

Incroyable, mais vraie, la licence Microsoft Flight Simulator fête cette année 38 ans. Car oui, c’est bien en 1982 que la première version du jeu fut développée. Bien entendu, à cette époque, on était très loin du jeu que nous connaissons aujourd’hui. Mais entre 1982 et 1995, nous aurons six versions du jeu, avant de découvrir le fameux Microsoft Flight Simulator 95 qui sera le premier « reboot » de la licence.

Entre 1996 et 2012, ce sont sept autres jeux qui vont se succéder et qui seront plus ou moins bien reçus de la part de la presse et des joueurs, avec des opus un peu plus marquants que d’autres. Mais cette année, c’est un jeu d’une tout autre ampleur qui se prépare à arriver.

Développée par nos petits Français bordelais de chez Asobo Studio (les développeurs de l’incroyable A Plague Tale), cette nouvelle édition de Microsoft Flight Simulator s’annonce incroyable avec toute la Terre modélisée dans le jeu, avec des graphismes photoréalistes qui nous promettent des heures et des heures de jeux et de vol aux quatre coins de la planète.

Précommander Microsoft Flight Simulator – Standard La première édition de Microsoft Flight Simulator est donc l'édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PC (installation en dix DVD).

Précommander Microsoft Flight Simulator – Édition Accessoire La seconde édition de Microsoft Flight Simulator est donc l'édition standard + accessoire. Cette dernière sera donc proposée au prix de 299,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PC (installation en dix DVD).

Une manette Honeycomb Aeronautical Alpha Flight Controls Yoke & Switch Panel – Une réplique officielle qui vous permettra de piloter vos avions comme dans la réalité.