De nombreux propriétaires de Pixel 4 se plaignent d’un problème récurrent

Moins d’un an après la présentation du Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google a connu de nombreux problèmes avec ses smartphones. Et ce n’est pas terminé. Android Police a remarqué sur plusieurs forums que des utilisateurs se plaignent d’une situation étrange. Sur Reddit par exemple, on peut lire que la vitre arrière du Pixel 4 XL a tendance à se décoller à cause du gonflement de la batterie. Si ce phénomène est assez courant, il ne l’est pas à ce point et certains utilisateurs n’hésitent pas à pointer du doigt la conception de ce téléphone en particulier.

Un lancement compliqué s’annonce pour le Pixel 4a

Un utilisateur de Reddit qui prétend gérer un magasin uBreakiFix a déclaré que le Pixel 4 XL avait un problème bien connu de connecteurs défectueux qui provoquaient le gonflement de la batterie. Devant ces nombreuses plaintes, Google ne juge pas utile de commenter la situation et déclare même que ces problèmes de décollements sont loins d’être récurrents.

Alors que Google s’apprête à présenter son Pixel 4a, la situation actuelle pourrait gâcher la fête. Malgré que nous ne connaissions pas précisément l’ampleur de ce problème, l’image des smartphones Google pourrait être largement entachée. Le Pixel 4a devrait arriver sans tarder, la semaine dernière une fuite d’information provenant du Google Store nous a permis de voir la page dédiée à ce smartphone. Cette fuite peut nous faire penser que le lancement du Pixel 4a par Google pourrait être imminent, même si de nombreuses sources indiquent que la firme pourrait ne lancer son nouveau smartphone milieu de gamme qu’en aout. Pour le moment, il est impossible d’en savoir plus, nous restons attentifs aux mouvements de Google.