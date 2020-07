Le Pixel 4a fuite sur le site de Google. Lancement imminent ?

En 2019, le Pixel 3a a été présenté par Google lors de sa conférence I/O. Mais étant donné que l’édition 2020 de cet événement a été annulée à cause de la pandémie, nous ignorons toujours quand Google pourrait dévoiler le Pixel 4a. En tout cas, en attendant cette présentation, les fuites et les rumeurs concernant cet appareil sont déjà nombreuses sur la toile.

Et la dernière fuite en date a été publiée… par Google. D’après les sites Android Police et 9to5Google, Google semble avoir publié par accident un rendu du Pixel 4a sur le site du Google Store. L’image était affichée sur un emplacement qui est normalement destiné au Nest Wifi. Il est fort probable qu’un responsable du site web ait confondu des liens ou des fichiers, ce qui a conduit à cette publication accidentelle.

Google mistakenly shows off the Pixel 4a on its official store https://t.co/ZZfGUnjDUD pic.twitter.com/ESnXFaCSmo

— Android Police (@AndroidPolice) July 13, 2020