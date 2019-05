Quelles couleurs pour l’iPhone XR 2019 ?

L’iPhone XR continue de faire parler de lui pour ses déclinaisons de couleur. Alors que la marque à la pomme nous avait habitués à faire dans la sobriété en proposant des produits en noir, blanc, gris, or et exceptionnellement en rouge, l’iPhone XR avait légèrement bouleversé nos habitudes. Reprenant le principe de l’iPhone 5C et ses couleurs vives, le modèle équipé d’un écran LCD était en effet (et continue d’être) proposé dans des finitions bleues, corail ou jaunes assez originales pour Apple.

Il y a un mois, des premiers rendus non officiels sortaient sur le web et montrait que l’iPhone XR 2019 allait lui aussi être décliné dans différentes variations de couleur. Prévu pour la rentrée, il arborait même de nouvelles teintes puisque les visuels le montraient en lavande (violet) et en vert, soit deux coloris inédits.

Aujourd’hui, de nouveaux rendus montrent un iPhone XR aux couleurs beaucoup plus sobres puisqu’il serait disponible uniquement en noir, gris, or et rouge. Un moyen d’attirer des clients probablement attirés par le prix et les caractéristiques du premier XR, notamment sa taille d’écran, mais quelque peu déçus par des couleurs beaucoup moins modérées que celles des iPhone XS et XS Max. Il faudra donc une communication officielle de la part d’Apple pour savoir si l’iPhone XR 2019 conservera les couleurs chatoyantes de son aîné ou abordera des teintes plus sobres.

Une double caméra pour le prochain iPhone XR

Les nouveaux visuels montrent aussi la nouvelle caméra prévue pour l’iPhone XR. Alors que les nouveaux modèles XS et XS Max devraient en toute logique embarquer trois caméras à l’arrière de l’appareil, le XR arrivera équipé de « seulement » deux caméras potentiellement héritées de l’iPhone X ou du XS de l’année dernière. Afin de conserver une certaine cohérence au niveau du format, l’entreprise devrait appliquer le même design carré à l’emplacement dédié aux caméras.

Outre les nouvelles couleurs, l’iPhone XR 2019 devrait conserver la même taille d’écran de 6,1 pouces et être le dernier iPhone à être livré avec un écran LCD.