De nouvelles fuites semblent confirmer le design de l’iPhone 12

Depuis plusieurs mois, les iPhone 12 attendus pour la rentrée font l’objet de nombreuses rumeurs. Les principales concernent le design des prochains smartphones, car celui-ci devrait être en rupture avec les modèles présentés lors de la dernière keynote.

En effet, Apple pourrait faire le choix d’un design qui n’est pas sans rappeler directement celui de l’iPhone 4, sachant que le téléphone a fêté ses 10 ans cette année. Il se pourrait donc que la marque à la pomme fasse un clin d’œil à ce modèle avec ses nouveaux iPhone 12. Ces informations, non évoquées par l’entreprise elle-même évidemment, semblent encore se confirmer avec ces nouvelles fuites.

Des iPhone 12 façon iPhone 4 et iPad Pro ?

Cette fois-ci, c’est le compte Twitter @Jin_Store qui a partagé des images des moules des iPhone 12. Celui-ci affirme être un revendeur Apple situé en Nouvelle-Zélande, ce qui explique comment il aurait pu accéder à ces informations. Comme on peut le voir sur les images, les futurs iPhone sembleraient bel et bien se doter de bordures droites et carrées plutôt qu’arrondies —ce qui renvoie directement à l’iPhone 4 et à l’iPad Pro de la marque à la pomme.

L’an dernier, les moules des iPhone 11 avaient également fuité avant la keynote d’Apple et les design des smartphones s’étaient avérés être les bons, ce qui laisse à penser que c’est encore le cas cette année.

Lors de sa présentation, Apple devrait lever le voile sur quatre nouveaux modèles, dont de nombreuses caractéristiques ont déjà fuité ces dernières semaines. Au programme, un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Max de 6,7 pouces ainsi qu’un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Toutefois, ces images en fuites suggèrent qu’Apple n’aurait pas pu réduire la taille de l’encoche comme de précédentes informations le laissaient à penser. Côté photo, les moules indiquent que les appareils photo de nouveaux modèles correspondraient aux attentes en présentant un module assez similaire à celui des précédents iPhone 11.

D’autres rumeurs ont supposé que les iPhone 12 auraient du retard. Si on se fie aux dernières en date, la keynote aurait bien lieu en septembre et entrainerait la sortie de deux modèles dans les jours suivants, tandis que les deux autres pourraient être disponibles quelques semaines —voir quelques mois plus tard, à cause des délais repoussés suite à la pandémie.