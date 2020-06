Un fournisseur d’Apple suggère que l’iPhone 12 sera (bien) en retard

Chaque année, Apple profite du mois de septembre pour dévoiler ses nouveaux iPhone à l’occasion de sa traditonnelle keynote. Suite à cette présentation, les modèles sont habituellement disponibles dans les jours ou les semaines à venir. Toutefois, le programme de cette rentrée pourrait bien être modifié quelque peu.

Un « compte client représentant un important smartphone nord-américain a été retardé dans son cycle de développement »

Broadcom, fournisseur des puces WiFi pour les iPhone, a indiqué implicitement que l’iPhone 12 pourrait avoir un trimestre de retard par rapport aux dates de sortie habituelles. Le patron de l’entreprise Hock Tan s’est exprimé sur le sujet à l’occasion d’une annonce dans laquelle il a informé les investisseurs d’une baisse des revenus attendus lors du troisième trimestre.

Hock Tan a indiqué qu’un « compte client représentant un important smartphone nord-américain a été retardé dans son cycle de développement », une raison qui explique la baisse à venir. L’agence Bloomberg précise que le patron de Broadcom fait souvent référence à Apple en ces termes, ce qui laisse à penser qu’il s’agit bien de l’iPhone 12 de la marque à la pomme. La hausse des revenus n’aurait lieu qu’au trimestre d’après, ce qui suggère que les téléphones auront environ un trimestre de retard.

Évidemment, ce retard qui pourrait impacter la sortie de l’iPhone 12 est la conséquence directe de la pandémie de coronavirus. Compte tenu de la crise sanitaire, les ingénieurs d’Apple n’ont certainement pas été en mesure de se rendre dans les usines de Chine afin de finaliser les modèles dans les temps. Le calendrier pourrait ainsi être retardé pour finalement impacter la date de lancement.

D’autres rumeurs précédentes indiquaient déjà que l’iPhone 12 pourrait voir le jour plus tard que d’habitude. Il y a quelques jours à peine, des informations indiquaient déjà que le futur modèle de la marque à la pomme ne serait pas dans les temps et verrait le jour plutôt en octobre.

Pour l’instant, Apple ne s’est pas exprimé sur le sujet et préfère rester discret. On ne sait donc pas encore non plus si la date de keynote sera aussi retardée, ou seulement les dates de sortie. Suite à la présentation de l’iPhone X, le téléphone n’avait pas été commercialisé avant deux mois.