De nouvelles rumeurs sur les capteurs 3D des prochains iPhone

Cela fait plusieurs mois que les médias relaient régulièrement des rumeurs concernant les successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max. Normalement, ces futurs iPhone, que l’on appelle parfois iPhone 12, devraient être les premiers smartphones 5G d’Apple. Mais en plus de la 5G, certains modèles pourraient également bénéficier de capteurs 3D.

Et si pour le moment, Apple n’a pas encore évoqué ces capteurs, les rumeurs continuent de circuler. Cette semaine, c’est le site 9to5Mac qui évoque ceux-ci. Pour rappel, ces derniers jours, 9to5Mac a révélé quelques nouveautés qui pourraient débarquer prochainement sur l’écosystème d’Apple, grâce à des éléments de code qui seraient destinés à iOS 14. Et lundi, le site affirme avoir pu exploiter cette source pour obtenir de nouveaux détails concernant les capteurs 3D des futurs iPhone.

D’après 9to5Mac, seuls les successeurs de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max devraient être équipés d’un capteur 3D. Celui-ci serait accompagné d’une caméra grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif.

Capteur « ToF » ?

Pour le moment, on n’a pas beaucoup de détails sur les caractéristiques que pourrait avoir le capteur 3D des futurs iPhone. Mais la plupart des médias s’accordent à dire qu’il devrait s’agir d’un capteur ToF, un type de capteur que l’on trouve déjà sur certains smartphones Android.

Néanmoins, les rumeurs évoquaient également la possible arrivée du capteur ToF sur l’iPad Pro. Pourtant, le capteur 3D du nouvel iPad Pro présenté par Apple, hier, n’est pas appelé « ToF », mais plutôt « LiDAR ». Et à ce stade, on ne sait pas si Apple pourrait doter ses prochains iPhone haut de gamme du même capteur 3D que le nouvel iPad Pro.

Dans tous les cas, pour Apple, ce type de capteur permettrait de doper les performances des applications en réalité augmentée sur smartphone ou sur tablette, en attendant l’arrivée probable de ses lunettes AR. Apple n’a pas encore annoncé le développement de lunettes en réalité augmentée, mais de plus en plus d’éléments portent à croire qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie de produit sur laquelle la firme travaille actuellement.