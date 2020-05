Deadpool 3 : faut-il tirer un trait sur le film ?

Récemment, on vous annonçait que pour découvrir Deadpool 3, il allait falloir s’armer de patience. Même si ce n’est pas vraiment une arme qui fait partie de l’arsenal de son personnage, Ryan Reynolds tente aussi d’en faire preuve et d’entretenir la flamme chez ses fans. Mais, chaque semaine, cela devient un peu plus compliqué. Cette fois, c’est Rob Liefeld, le réalisateur des deux premiers épisodes qui affiche son désespoir.

Deadpool, pas une priorité pour Marvel

Depuis le rachat de Fox par Marvel, on attend avec impatience l’annonce du film. Alors que la franchise était particulièrement rentable avec un total de plus de 1,5 milliard au box-office pour des budgets minuscules et un acteur bankable comme Ryan Reynolds, cela semblait presque une évidence. Oui mais dans le même temps, le personnage n’est honnêtement pas vraiment dans la « vibe » actuelle du Marvel Cinematic Universe dont l’agenda est déjà très chargé. Une situation qui semble lasser quelque peu Rob Liefeld, qui s’exprime amplement dans la presse américaine.

Je blâme Marvel… Je blâme Marvel pour Deapool 3 qui n’est pas encore arrivé. C’est leur faute si le film n’est toujours pas fait. Peu importe le casse-tête que c’est de l’insérer dans de votre programme de grand maître, juste, faites-le. OK, faites-le !

Surtout, il se montre plutôt pessimiste. Pour lui, Deadpool pourrait bien être abandonné par Marvel.

J’ai le sentiment que Disney et Marvel abandonnent Deadpool. Nous avons eu deux films incroyables. On est en 2020 et rien…

Rob Liefeld interpelle même directement Kevin Feige en lui demandant s’il a un « plan » et s’en prend directement à Shang-Chi, Black Widow ou Eternals qui sont certains des prochains films de Marvel. Un tacle qui ne devrait pas forcément faire des heureux chez Marvel. On doute que ce soit la meilleure solution…