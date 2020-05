Pour Deadpool 3, il faudra être patients

Comment Marvel va intégrer les X-Men à son univers ? L’idée fait débat depuis plusieurs mois désormais et on se prend à rêver de voir Kevin Feige rebattre complètement les cartes avec un retour aux sources. On sait déjà que certains des acteurs ont dit non à l’idée de reprendre leur rôle. Parmi eux, Patrick Stewart, alias le professeur Xavier, qui a pourtant été approché par le studio. Parmi les paramètres inconnus, figure encore le personnage de Deadpool, incarné avec brio (surtout dans le premier film) par Ryan Reynolds dans deux opus. Si celui-ci ne semble pas dire non à reprendre son rôle, l’avenir n’a pas l’air très clair le concernant chez Marvel.

Deadpool, quelle place dans le Marvel Cinematic Universe ?

Si l’acteur a prouvé qu’il avait les épaules pour porter le personnage, certaines rumeurs faisaient déjà état d’un troisième film en développement il y a plusieurs mois. Mais, selon l’acteur lui-même, les choses seraient un peu plus compliquées que cela.Le rachat de Fox par Disney change bien sûr la donne puisque il doit désormais être pensé comme faisant partie d’un univers plus vaste.

Surtout, on peut imaginer qu’il ne fasse pas partie des priorités à court terme. Blade, les X-Men ou même les Quatre Fantastiques devraient probablement tous passer avant lui. Mais, Ryan Reynolds ne désespère pas et continuait jusque-là de faire vivre le dossier petit à petit. Pourtant, dans une interview à Total Film, l’optimisme ne semble plus vraiment de rigueur

je ne sais vraiment pas trop. Tout est tellement nouveau maintenant que c’est chez Marvel, et, vous savez, il faut comprendre les tenants et aboutissants, depuis ma place. On verra.

Fan de Marvel, Ryan Reynolds doit sûrement ronger son frein pour l’instant. Et nous aussi.