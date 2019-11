On vous parlait récemment de la visite de Deadpool / Ryan Reynolds dans les studios de Marvel. Un moment qui devait avoir son importance pour lui (ou pas) puisqu’il l’a partagé sur les réseaux sociaux. Alors que l’on continuait d’attendre des nouvelles, la presse américaine se fait l’écho de rumeurs persistantes. Le film Deadpool 3 serait déjà en développement.

Deadpool 3, un film attendu par les fans ?

Si le personnage de Deadpool, incarné à merveille par Ryan Reynolds nous a fait mourir de rire dans le premier épisode de la franchise, soyons honnêtes, le deux aurait tendance à être un peu moins bien. Mais on attend quand même de savoir à quoi pourrait ressembler une suite.

Or, Disney/Marvel aurait créé une société écran pour un long métrage. Une entreprise nommée « Finger Gun Productions LLC ». Un nom qui ferait, selon la presse américaine, référence à Deadpool, en raison de la posture qu’il adopte régulièrement. Rien n’est encore sûr à 100% quant à cette entreprise, mais la suite ne fait guère de doutes alors que Disney s’est déjà plus ou moins engagé sur ce dossier auprès des réalisateurs.

Selon We Got This Covered, la sortie serait prévue à l’horizon 2022. Autant dire qu’il faudra tout de même s’armer de patience. Par ailleurs, le film devrait bien être classé R (interdit aux moins de 17 ans), preuve en est que Disney / Mickey n’ont pas cherché à assagir le personne. On l’espère en tout cas. Zazie Beetz et Josh Brolin, qui avaient respectivement incarné Domino et Cable dans le volet précédent seraient aussi au rendez-vous.

Reste à savoir si on aura le droit à le fameux crossover Deadpool / Zombieland dans un avenir plus ou moins proche. On doit avouer que l’on commence à en rêver, mais sans vouloir non plus attendre 10 ans pour voir ce rêve exaucé.