Par accident, ils ont découvert un verre auto-réparant pour nos écrans de smartphones

Vers la fin des écran de téléphones rayés, fissurés, ou cassés ? Grâce à cette découverte fortuite et étonnante, c’est envisageable.

Une colle destinée à devenir… un verre auto-cicatrisant

L’histoire parait abracadabrantesque et pourtant… elle est bien réelle. C’est au Japon, et plus précisément à l’université de Tokyo, qu’un étudiant a découvert par erreur un nouveau polymère aux facultés étonnantes. D’aspect transparent (et donc similaire à du verre), ce nouveau matériaux possède la faculté de cicatriser sans laisser de traces. Le plus impressionnant, c’est que cette découverte est totalement fortuite.

C’est durant un travail de recherches sur des colles qu’un étudiant s’est aperçu du comportement intriguant d’un des polymères manipulés. En effet, en pressant deux morceaux de ce polymère l’un vers l’autre que le matériau fusionne sans aucune trace. La manipulation requiert une pression continue d’une trentaine de secondes, avant que le matériau ne récupère sa rigidité en l’espace de deux heures.

L’industrialisation est déjà envisagée, mais elle prendra du temps

Si des travaux de recherches similaires avaient déjà donné des résultats probants, notamment en Californie, cette découverte présente plusieurs avantages. Tout d’abord, sa texture se révèle être malléable à température ambiante, contrairement à celui évoqué précédemment qui nécessitait d’être chauffé. Ensuite, son aspect et sa rigidité son comparables à celles du verre, ce qui serait particulièrement intéressant pour de multiples usages du quotidien.

Fier de sa découverte, le jeune homme a déclaré : « j’espère que le verre réparable deviendra un nouveau matériau respectueux de l’environnement pour éviter de le jeter en cas de fissure ». L’appel est lancé aux géants industriels, pour en équiper le plus rapidement possible nos smartphones.

Vidéo de démonstration disponible ici