Découvrez à quoi le smartphone pliable à clapet de Samsung pourrait ressembler

Après le Galaxy Fold, le prochain smartphone à écran pliable de Samsung pourrait être un modèle complètement différent, inspiré des anciens téléphones à clapet, comme le nouveau Razr de Motorola.

Le géant sud-coréen s’intéresse en effet de près à ce type d’appareil. Il y a deux mois, celui-ci a même publié, dans le cadre de sa conférence pour les développeurs, à quoi pourrait ressembler sa surcouche logicielle One UI 2 sur un smartphone pliable à clapet. « Ce nouveau facteur de forme que nous explorons maintenant tiendra facilement dans votre poche, mais il changera également la façon dont vous utilisez votre téléphone », expliquait également un responsable.

Cette semaine, un prototype (présumé de Samsung) a fuité sur la toile. Comme le rapporte le site Engadget, les images ci-dessous ont été publiées par un utilisateur nommé Wang Ben Hong sur le réseau social chinois Weibo.

