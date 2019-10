Oubliez le Galaxy Fold, Samsung présente un concept de téléphone à clapet et à écran pliable

Avec le Galaxy Fold, Samsung fait partie des premières entreprises à utiliser les écrans pliables sur les smartphones. Et alors que le Fold n’est disponible sur le marché que depuis quelques semaines, le constructeur explore déjà d’autres formats innovants qu’il pourrait proposer grâce à ces écrans pliables.

D’après les rumeurs, le constructeur est déjà en train de développer le Galaxy Fold 2. Mais en plus des smartphones/tablettes, Samsung explore également l’idée de proposer de smartphones à clapet et à écrans pliables. L’idée n’est donc plus de permettre aux gens d’avoir des smartphones qui se transforment en tablettes, mais plutôt de ressusciter les appareils à clapets (dont l’intérêt ergonomique n’est plus à présenter).

Le retour du téléphone à clapet ?

Ce nouveau concept a été présenté par Samsung cette semaine, lors de sa traditionnelle conférence avec les développeurs. « Ce nouveau facteur de forme que nous explorons maintenant tiendra facilement dans votre poche, mais il changera également la façon dont vous utilisez votre téléphone », a expliqué Hyesoon Jeong, responsable du groupe de recherche et développement sur les infrastructures de Samsung, cité par The Verge.

Le message est donc clair : Samsung entend explorer de nouveaux formats qui sont possibles grâce à l’utilisation des écrans pliables. Mais pour le moment, le mobile à clapet présenté lors de sa conférence n’est encore qu’un concept. De ce fait, il n’est pas garanti à 100 % que Samsung en fera un produit pour le grand public.

Ce nouveau concept a également été utilisé par le constructeur pour attirer l’attention sur One UI 2. Pour rappel, il s’agit de la nouvelle version de la surcouche de Samsung pour les smartphones Android. Actuellement, On UI 2 est testé en beta en même temps qu’Android 10. Et normalement, le constructeur mettra à jour certains modèles avant la fin de l’année.