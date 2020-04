Découvrez à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12 avec une plus petite encoche

Alors que certains médias évoquent la possibilité qu’Apple repousse la sortie des successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, les rumeurs concernant les caractéristiques et le design de ces nouveaux appareils continuent à circuler sur la toile.

Et depuis quelques jours, des « fuites » concernant le design que pourraient avoir ces nouveaux iPhone sont relayées par les médias. Sur le dos, au moins l’une des variantes de l’iPhone 12 pourrait avoir un quatrième capteur. En plus de la caméra grand-angle, de l’ultra grand-angle et du téléobjectif, ce modèle serait également équipé d’un capteur LiDAR qui, comme sur l’iPad Pro, permettrait d’avoir plus de précision sur les applications en réalité augmentée. L’image ci-dessous a été partagée par le compte Instagram conceptsiphone et a été relayée par plusieurs sites d’information sur le high-tech. L’image proviendrait d’un fichier destiné à iOS 14 et qui aurait fuité.

Une plus petite encoche ?

Et cette semaine, le même compte Instagram partage une nouvelle image qui, cette fois-ci, inclut une représentation de la façade que pourraient avoir les prochains iPhone. A en croire cette fuite, Apple n’abandonnerait pas l’encoche qu’il a popularisée avec l’iPhone X, mais réduirait seulement la taille de celle-ci. D’après le site MacRumours, la publication suggère que l’encoche de l’iPhone 12 pourrait être un tiers plus petit que celle de son prédécesseur. Et Apple pourrait aussi revoir la façon dont les capteurs en façade sont disposés.

Mais bien entendu, comme d’habitude, il ne s’agit pour le moment que de rumeurs et non d’informations officielles. De ce fait, la prudence reste de mise. D’ailleurs, d’autres rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait abandonner l’encoche, au profit d’un design proche de celui de l’iPad Pro, avec des bordures fines mais suffisamment épaisses pour contenir la caméra frontale et les autres capteurs.

Normalement, l’iPhone 12 et ses variantes devraient sortir au mois de septembre. Mais aujourd’hui, des médias évoquent la possibilité que cette sortie se fasse plus tard, pour de nombreuses raisons. Outre les problèmes d’approvisionnement et le fait que les employés d’Apple sont aussi confinés, la firme de Cupertino pourrait également volontairement repousser la sortie de ses premiers iPhone 5G si celle-ci estime que les conditions économiques ne permettent pas à ces appareils de bien se vendre. Cependant, il ne s’agit pour le moment que d’une hypothèse.