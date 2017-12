Dans un monde cyberpunk futuriste, les êtres humains sont devenus immortels et digitalisés. Après Blade Runner 2049 en 2017, le genre va renouer avec son heure de gloire l’an prochain avec Altered Carbon, une série diffusée sur Netflix.

Altered Carbon est la nouvelle série ambitieuse qui sera lancée sur Netflix à partir du 2 février 2018. Découvrez son univers SF si particulier grâce à la bande-annonce.

Une société où la mort n’a plus de sens

C’est un monde dans lequel la mort n’existe plus. Esprit et conscience sont stockés sous forme digitale et quand « l’enveloppe » arrive au terme de son existence, il suffit de les mettre dans un nouveau corps. Telle est la trame de la série Altered Carbon qui arrivera sur Netflix en début d’année. Dans un tel monde, pourquoi quelqu’un voudrait-il se suicider ? Takeshi Kovacs, ancien militaire et survivant d’un corps d’élite est ressuscité pour tenter répondre à cette question. Laurens Bancroft, un homme très riche qui vit depuis plusieurs siècles, le ramène à la vie pour comprendre pourquoi il est mort et découvrir s’il s’agit d’un suicide ou d’un meurtre.

Cette série est l’adaptation du roman éponyme de Richard K. Morgan publié en 2002 (sous le nom Carbone modifié en France) et récompensé par le prix Philip K. Dick en 2004.

Altered Carbon, une série aux accents de Blade Runner

Au-delà du retour en force de la SF sur Netflix après Stranger Things, c’est surtout l’univers cyberpunk de Blade Runner qui résonne ici dans Altered Carbon. Difficile de ne pas y voir les référence et un univers clairement partagé. L’enquête de Takeshi Kovacs qui nous entraînera sur d’autres planètes à travers fusillades et course-poursuites nous fait aussi penser à Total Recall ou encore Sin City.

Du côté du casting, on trouve Joël Kinnaman (Robocop, Suicide Squad) dans le rôle principal alors que James Purefoy (Racines, Churchill, Hap et Leonard) joue le rôle du magnat immortel. En cas de succès, l’oeuvre de Richard K. Morgan fournit de la matière pour dérouler la série sur plusieurs saisons. Pour retrouver les 10 épisodes de la première, rendez-vous à partir du 2 février 2018 sur Netflix.