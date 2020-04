Découvrez dès à présent les nouvelles offres Microsoft 365

Le 31 mars dernier, Microsoft annonçait un changement de nom et de stratégie pour Office 365. Place désormais à Microsoft 365, et son ensemble de solutions complètes pour la vie professionnelle comme personnelle. La firme de Redmond cherche à élargir sa stratégie en touchant de nouvelles cibles.

Microsoft 365 donne accès aux logiciels classiques Word, Excel, ou encore PowerPoint, mais également à de nombreux autres services comme des templates PowerPoint, ainsi qu’une banque d’image dédiée à Word et un correcteur orthographique encore plus performant.

Microsoft a déclaré que de nouvelles applications et services seraient ajoutés au fur et à mesure dans les abonnements Microsoft 365 Famille et Personnel. Pourtant, on ne sait toujours pas quand seront dévoilées les applications tant attendues comme « Family Security » ou encore « Money » sur Excel.

Concernant ces deux offres, la première Microsoft 365 Famille est à 10 euros par mois. Le principe de cet abonnement est de le partager avec 5 personnes au maximum pour profiter en famille des services Microsoft ainsi que 1To de stockage OneDrive par utilisateur.

De son côté, Microsoft 365 Personnel coûte 7 euros par mois, et comprend l’ensemble des logiciels Microsoft et 1To de stockage OneDrive pour cette fois-ci un seul et unique utilisateur.

Nous avons évoqué plus haut l’application Family Safety. Ce service développé par Microsoft est une nouvelle app mobile (iOS et Android), qui sera à l’avenir comprise dans les offres Microsoft 365.

Pour faire simple, c’est une application sur le même principe que « Temps d’écran » d’Apple. Elle permettra donc de mesurer le temps passé devant son samrtphone Android, sa Xbox et évidemment son PC Windows.

En plus de toutes ces fonctionnalités, Family Safety proposera également une fonction de suivi des membres de la famille, et sera capable d’envoyer des notifications lorsque l’en d’entre eux quitte la maison ou arrive. Microsoft n’a rien dit de plus à propos de cette application, il faudrait encore attendre quelques mois afin de pouvoir en profiter.