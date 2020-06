Découvrez les LinkedIn Stories dès aujourd’hui en France

LinkedIn vient d’officialiser le lancement d’une fonction inattendue pour les utilisateurs français, un format inédit que l’on appelle story. Pour ceux qui depuis quelque temps trouvaient que LinkedIn ressemblait de plus en plus à Facebook, il semblerait que ce ne soit que le début.

Après Snapchat, Instagram, Messenger, Facebook, WhatsApp, YouTube, et bientôt Twitter, LinkedIn a décidé de se fondre dans la masse en présentant ce format désormais connu de tous, mais qui ne récolte pas le même succès sur toutes les plateformes. De la même façon que Tinder a inventé le swipe, c’est Snapchat qui est le pionnier en termes de stories. Par la suite, Instagram a visé juste en reprenant ce format qui aujourd’hui est un énorme succès sur ce réseau social. Par ailleurs, Facebook a par exemple beaucoup de mal à récolter ce même succès.

LinkedIn parviendra-t-il à trouver la recette du succès pour ses stories ?

Malgré ce risque, LinkedIn estime que le format story correspond complètement à son audience et lance cette fonctionnalité en France (premier pays européen à l’obtenir). Même s’il n’est pas très nécessaire d’expliquer le fonctionnement de ce format, les stories LinkedIn ne proposent rien de très nouveau et permettent de publier des photos et des vidéos d’une durée maximale de 20 secondes de manière éphémère (24h).

Dans son communiqué de presse, LinkedIn explique que les journalistes de la rédaction LinkedIn Actualités utiliseront activement la fonction Stories pour communiquer facilement avec les utilisateurs.

Sandrine Chauvin, Directrice de la rédaction de LinkedIn France, déclare : « Grâce à LinkedIn Stories, nos membres ont la possibilité d’informer leur communauté et leurs abonnés de manière informelle. Que ce soit pour partager un thème actualité, leur expertise ou une source d’inspiration, ou encore pour mettre en lumière un entrepreneur ou un collègue, les Stories constituent un nouvel outil qui permettra d’apporter et d’obtenir de l’aide dans le monde professionnel qui nous entoure. En cette période d’incertitude sanitaire et économique, nous en avons plus que jamais besoin ».

Quoiqu’il en soit, cette annonce fait réagir et notamment sur Twitter où le terme « LinkedIn » est en TT depuis ce matin avec un florilège de tweets plus drôles les uns que les autres.

LinkedIn va devenir le Tiktok des mecs qui portent des costards Celio et des chaussures pointues. — Karim Boukercha (L’autre). (@Karim_Boukercha) June 23, 2020

Les utilisateurs de Twitter peuvent se moquer gentiment pour le moment, mais il est important de rappeler que l’oiseau bleu prévoit de lancer à son tour sa vision des stories sur son application.