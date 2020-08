Découvrez notre test de Fall Guys, le jeu idéal pour passer de bons moments sans vous prendre la tête !

Petit à petit, l’été touche bientôt à sa fin et nous allons bientôt reprendre le cours de notre vie, et pour pallier cette « mauvaise » nouvelle et garder le sourire, quoi de mieux qu’un jeu fun, assez addictif, qui change des jeux que nous avons l’habitude de voir, nous permettant de passer de bons moments seuls ou avec vos meilleurs amis en ligne ?

Fall Guys c’est tout cela ! Inspiré des fameux jeux japonais comme Takeshi : À l’assaut du château (mais aussi de ses variantes comme Wipeout ou Ninja Warrior), le jeu est un véritable Battle Royale en plusieurs manches où le but est d’être le dernier en vie afin de décrocher la couronne ! Si vous en avez marre des traditionnels battle-royale à la Fortnite, Call of Duty Warzone ou PUBG, Fall Guys sera cette petite touche de fraîcheur qui manquait à votre été !

Fall Guys à l’assaut de la couronne

Annoncé lors de l’E3 de Los Angeles en juin 2019, Fall Guys est un nouveau battle-royale disponible sur PS4 et PC depuis le 4 août dernier. Il s’agit d’un jeu uniquement multijoueur qui a un principe très simple : réussir plusieurs épreuves pour être le premier à attraper une couronne et être le grand vainqueur !

Comment cela fonctionne ? C’est très simple. Comme les fameux jeux cités plus haut, Fall Guys est une émission de télévision qui propose à 60 participants de prendre part à plusieurs épreuves diverses et variées afin de franchir les obstacles et être le grand gagnant.

Nous contrôlons de petits bonshommes assez drôles (qui sont à mi-chemin entre les bonshommes de Gang Beast et Baymax le robot infirmier du Disney « Les Nouveaux Héros »). Vous allez pouvoir les personnaliser de la tête aux pieds pour avoir le meilleur flow, et prendre part à de nombreuses parties qui se transformeront en de nombreuses heures de jeu.

Un gameplay simple mais terriblement efficace

Dès vos premières minutes dans Fall Guys, vous ne serez pas perdus. Du menu aux touches, le jeu est très simple. D’ailleurs, le menu ne vous propose pas grand-chose étant donné que vous n’avez qu’un seul mode de jeu. Pour le reste, vous pouvez juste personnaliser votre personnage, accéder à vos statistiques, accéder à la boutique en ligne et aux paramètres en appuyant sur les touches L1 ou R1.

Pour ce qui est des commandes in-game, cela va être très simple également. Vous allez vous diriger avec le joystick analogique gauche. Gérer la caméra avec le joystick analogique droit. Sauter avec la touche « croix », plonger avec la touche « carré », et saisir vos adversaires ou les objets avec la touche R2. Vraiment rien de bien compliqué.

Fall Guys est clairement accessible à tous les joueurs même les plus novices grâce justement à son gameplay très simple. Forcément, à force de jouer et de vous entraîner vous allez vous améliorer et réaliser quelques techniques. Comme un saut, au bon moment ou alors faire un bon plongeon pour éviter un objet qui aurait pu vous être fatal ! Mais après quelques parties, à force de faire encore et encore les différents niveaux, cela deviendra quasiment instinctif !

On regrettera cependant qu’aucune option d’accessibilité ne soit présente dans le jeu. Avec un gameplay très simpliste ne proposant que trois touches principales, on aurait aimé pouvoir configurer les manettes afin de rendre le jeu plus accessible. De même que nous n’avons aucune option au niveau des couleurs qui sont très flashys. Cela aurait été bien d’avoir différentes options pour régler le contraste ou les couleurs pour les personnes ayant des difficultés visuelles. Dommage.

On enchaîne encore et encore !

Les parties de Fall Guys se déroulent sur environ cinq manches. Et cela va relativement vite. Chaque manche dure en moyenne deux à trois minutes. Ainsi, on se retrouve assez souvent à avoir plus de temps de chargements que de temps de jeu. Ce qui après quelques parties, peut vite devenir frustrant. Fort heureusement, le jeu propose pas mal de minis-jeux. Entre une quinzaine et une vingtaine de niveaux qui vous proposeront divers objectifs.

Du parcours de combattants avec de nombreux pièges à éviter afin d’aller d’un point A vers un point B, jusqu’au parcours des « portes piégées » où vous avez plusieurs portes et seulement une ou deux vous permet de poursuivre votre chemin, jusqu’au fameux jeu des dalles piégées qui vont s’effondrer sous votre poids si vous n’empruntez pas le bon chemin. Des jeux variés et drôles permettant de jouer seul… Mais aussi en équipe !

Car oui, certaines manches de Fall Guys proposent des minis-jeux en équipe. Un genre de « loup » géant où il faut contaminer les adversaires, un match de football où il faut marquer le plus de buts, ou encore un mini-jeu avec cinq balles où vous devez en garder le plus possible dans votre camp pour gagner ! Des épreuves par moment plus simple, mais qui peuvent être dévastatrices au classement en éliminant la moitié des joueurs encore en jeu.

L’autre point fort de Fall Guys, c’est d’être relativement stable au niveau de ses serveurs (après un lancement assez compliqué). Désormais, le matchmaking se fait relativement vite et nous n’avons quasiment aucun bug lors des différentes parties, même avec des joueurs avant une mauvaise connexion.

Fall Guys : Du bon, et du frustrant

Sur le papier, Fall Guys est un très bon jeu à mi-chemin entre le party-game et le battle-roayle. Globalement, nous avons du mal à lui trouver des défauts. Surtout que le jeu est proposé à petit prix (19,99€ sur Steam et le PlayStation Store. Aucune version physique). N’oubliez pas que le jeu est également offert sur PS4 pour les abonnés du PS Plus.

Mais en y regardant de plus près, on peut y voir quelques défauts, mais pas forcément dans le jeu. On y trouve de petits défauts justement dans le contenu absent de ce dernier. Aucun multijoueur local pour pouvoir jouer à deux, trois ou quatre avec ses amis sur son canapé. Aucun multijoueur offline permettant d’enchaîner les parties contre des bots par exemple. Aucune possibilité de créer des parties privées avec ses potes en créant son « propre » menu d’épreuves. C’est dommage, car un jeu comme Fall Guys aurait mérité ce genre de possibilité pour nous faire passer encore plus de bons moments.

Enfin, comme la plupart des jeux à petits prix, proposant énormément d’options de personnalisations, Fall Guys propose une boutique avec pas mal de choses à débloquer à force de gagner des niveaux en remportant des épreuves, mais aussi à acheter avec vos points Kudos. Les points Kudos sont la monnaie du jeu que vous gagnez au cours de vos parties et qu’il est possible d’acheter en argent réel. Avec des packs qui vont de 4,99€ à 49,99€.

Mon avis sur Fall Guys

Frais, fun, drôle, addictif et mignon, Fall Guys est le petit jeu coup de cœur de cet été pour finir de belles vacances comme il se doit ! Un jeu accessible à tous qui pourra vous faire passer de nombreuses heures de jeux avec vos amis (mais en ligne seulement et malheureusement). Si vous en avez marre des traditionnels jeux et que vous avez envie d’un peu de changement, Fall Guys sera votre touche de fraîcheur estivale !