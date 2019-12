Découvrez notre test de Life Is Strange 2, le road trip qui va vous marquer

En 2015, le petit studio français Dontnod Entertainment surprenait tout le monde avec Life is Strange. Un jeu du genre « point’n’click » qui nous plongeait dans la ville d’Arcadia Bay, aux côtés de Max et Chloé, deux jeunes filles et meilleures amies qui enquêtaient sur la disparition d’une jeune fille et sur les dérèglements climatiques autour de leur petite ville dans l’Oregon aux États-Unis. On découvrait également que Max détenait des pouvoirs spéciaux lui permettant de remonter le temps.

Très sympa techniquement, narration incroyable avec de nombreux rebondissements, une direction artistique et une bande-son incroyable. Il n’en fallait pas plus pour faire de Life is Strange une grosse claque de cette année 2015. Trois ans plus tard, il était temps pour les Français de revenir avec une suite bien différente.

Découvrez les frères Diaz et prenez part avec eux à un road trip incroyable à travers les États-Unis, de Seattle jusqu’à Puerto Lobos, leur ville natale au Mexique.

Life Is Strange 2 : L’incroyable voyage

Life is Strange 2 est donc annoncé lors de la Gamescom 2018 que le jeu est officiellement annoncé par Dontnod Entertainment. Comme les rumeurs l’indiquaient, cette suite met en scène de nouveaux personnages dans un contexte bien différent du premier opus. Bien que cette suite s’inscrit dans la continuité des aventures de Max & Chloé.

POINT IMPORTANT AVANT DE SE LANCER DANS LIFE IS STRANGE 2 Il est important de noter que Life Is Strange 2 n’a absolument rien à voir avec le premier opus. Dontnod Entertainment a fait le parti de ne pas suivre le succès du premier opus en proposant de nouveaux personnages, un nouveau décor, et une nouvelle ambiance. Ne vous attendez donc pas à vivre la suite des aventures de Max et Chloé, où de plonger dans le même univers. Life is Strange 2 traite de nouvelles problématiques, dénonce de nouvelles choses de apporte son lot de grands moments.

Vous incarnez donc Sean Diaz, un adolescent comme tous les autres, d’origines mexicaines, qui vit avec son père et son petit frère Daniel dans la banlieue de Seattle aux États-Unis. Une vie tranquille et paisible pour Sean qui fréquente des filles au lycée, sort en soirée avec ses amis et s’entend bien avec son père et son petit frère qui lui fait tout de même quelques misères.

Malheureusement, cette vie paisible va vite basculer du jour au lendemain, obligeant Sean et Daniel à entreprendre un long et périlleux voyage de Seattle jusqu’à Puerto Lobos, leur ville natale au Mexique. Un long et incroyable voyage de 2 592 kilomètres à travers les États-Unis. De l’état de Washington, en passant par l’Oregon, le Nevada, la Californie et l’Arizona.

Contrairement au premier opus de Life is Strange, ce n’est pas notre personnage qui détient un mystérieux pouvoir, mais notre compagnon à savoir Daniel, le jeune frère âgé de 10 ans. Ce dernier ne remonte pas le temps comme Max, mais il détient de puissants pouvoirs psychiques (un peu comme Elfe dans Stranger Things).

L’art de Dontnod à son sommet

En 2017, Life is Strange à eu le droit à un prequel intitulé « Before the Storm » et qui se déroulait avant les événements du premier opus. Un prequel qui n’était pas développé par Dontnod Entertainment, mais par Deck Nine Games. Un opus en trois épisodes, plutôt bon, auquel il manquait un petit quelque chose.

Et bien, ce quelque chose, c’est la patte Dontnod Entertainment. Ce talent pour nous proposer des panoramas incroyables, des moments de calme avec une musique saisissante qui parvient à nous transporter directement depuis notre canapé dans notre salon. Si Life is Strange y parvenait très bien alors que l’ensemble de l’intrigue se déroulait dans une seule et même ville. On vous laisse imaginer cette suite. Du village enneigé dans l’Oregon pendant Noël. Aux forêts de Sequoïa en Californie. Aux déserts arides en Arizona, Dontnod nous fait voyager.

Dontnod nous fait également vibrer avec des moments incroyables ou l’on pose la manette pour contempler. Car oui, Life is Strange 2 est peut-être bien différent de son prédécesseur par son environnement, ses thèmes abordés et bien d’autres points, mais sur ce qui a fait le succès du premier opus, il en garde les mêmes lignes.

La direction artistique est toujours aussi belle et même sublimée par quelques améliorations graphiques. Les différents terrains de jeux sont toujours plus détaillés et encore plus ouverts nous permettant d’explorer d’avantages. L’écriture des personnages que ce soit les principaux ou secondaires est très bonne.

La mise en scène est toujours impeccable nous permettant de vivre de grands moments. Par exemple lors de l’épisode 02 où nous retrouvons Chris, le fameux Captain Spirit (un spin-of sorti en juin 2018 qui avait pour but de préparer les joueurs à l’arrivée de Life is Strange 2) où nous comprenons beaucoup de choses à ce moment-là. Bien entendu, on ne peut que vous conseiller de télécharger (gratuitement) ce spin-of avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure.

Une fratrie menacée … Et menaçante

Si l’amitié était au cœur de Life Is Strange… La fratrie sera au cœur de cette suite. Tout au long des cinq épisodes et de ce long périple qui durera plusieurs mois, vous allez voir évoluer Sean et Daniel. Autant sur le plan personnel, que sur leur relation qui sera mise à rudes épreuves.

Sean se retrouve seul sur les routes américaines à devoir protéger son petit frère. Il va devoir faire des choix, pas toujours simples, pas toujours justes, délaissant par moment son rôle de frère pour le rôle d’un père. Sean doit quant à lui accepter cette nouvelle vie qu’il n’a pas choisi, découvrir ses pouvoirs, les maîtriser et apprendre à ne pas en abuser pour se protéger lui et son frère. Le pouvoir de Daniel est d’ailleurs relayé au second plan face au pouvoir de Max dans le premier opus. On utilise le pouvoir de Daniel qu’à certains moments et il s’agit toujours de la même utilisation contrairement à celui de Max qui disposait de quelques variantes.

Plutôt proche au début de l’aventure, mais comme deux frères qui se respectent, Sean et Daniel entretiennent une relation compliquée. Le petit frère ne perdant pas une occasion d’agacer son grand frère. Au fil des épisodes, leur relation ne va cesser de se renforcer nous obligeant à nous attacher à eux et rendre certains événements que plus douloureux.

Comme le premier opus, Life is Strange 2 propose plusieurs fins et certaines vous clairement vous marquer et vous attrister ! Attentions à vos choix donc !

Quelques petits couacs par moment

L’aventure de Sean et Daniel n’est pas parfaite pour autant, et le jeu souffre de quelques (petits) défauts. Comme souligné un peu plus haut, on regrettera que la partie « pouvoir » de ce second opus soit vraiment relayée au second plan avec quelques utilisations de ce dernier qui se résume aux mêmes actions.

Comme le premier opus, Life is Strange 2 propose aux joueurs de nombreux choix au cours de leur aventure qui vont influencer plus ou moins la suite des événements. Des choix moraux qui ne seront pas toujours simples à choisir. Cependant, n’ayez crainte, car souvent, le résultat est globalement le même. C’est à dire, que si la fin d’une scène ou d’un épisode doit mal se terminer, vous aurez beau choisir n’importe quelle action, cela se finira mal. Dommage qu’il n’y ait pas réellement de choix et d’embranchements différents pour tous les moments cruciaux.

Si globalement le jeu propose une bonne durée de vie (environ 15h de jeu), on regrettera que les derniers épisodes se terminent si vite (environ 2h30/3h) alors que les deux premiers proposaient une durée de vie plutôt conséquente (envi.4/5h).

Mon avis sur Life is Strange 2

Avec Life is Strange 2, le studio français Dontnod Entertainment prouve une nouvelle fois qu’il sait nous raconter des histoires avec l’art et la manière. Difficile d’abandonner Max & Chloé après l’impact de leurs aventures en 2015. Mais n’ayez crainte. Les frères Diaz parviendront à vous émouvoir comme les deux amies d’Arcadia Bay avec de nombreuses thématiques fortes comme l’injustice, mais aussi l’homophobie, et le racisme notamment aux États-Unis et l’immigration. Life is Strange 2 est une aventure forte, honnête, marquante et touchante que l’on ne peut que vous recommander chaudement.

Un jeu que l’on recommande dans notre guide des meilleurs jeux vidéo à avoir sous le sapin pour votre Noël 2019 !