Deezer lance une application Radio avec 30 000 stations disponibles

Le service de streaming français Deezer vient d’annoncer une nouvelle application : « Radio By Deezer ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application (distincte de l’application Deezer) pour écouter des stations radio, et qui entre de ce fait en concurrence avec les applications du même genre comme Radionomy ou TuneInRadio, qui permettent également d’écouter des stations radio via internet. Une connexion Wi-Fi ou données mobiles est requise et il n’est pas possible de passer à la chanson suivante (comme c’est de la radio).

Une application radio pour découvrir de nouvelles chansons ?

D’après une page support de la nouvelle application, plus de 30 000 stations populaires sont disponibles pour l’écoute sur cette application. Et la connexion à un compte Deezer n’est pas requise.

En revanche, il semblerait que Deezer souhaite se servir cette application radio pour aider les utilisateurs de son offre de streaming musical à découvrir des morceaux et à étoffer leurs playlists.

Si la connexion à un compte Deezer n’est pas requise pour écouter des stations, l’application permet en en effet d’identifier les chansons, de sauvegarder les titres, puis de réécouter ceux-ci sur l’appli de streaming.

L’appli contient trois onglets principaux : un onglet pour découvrir des stations à écouter, un onglet pour les stations favorites de l’utilisateur, et un onglet pour les chansons sauvegardées. Ce dernier onglet fait le lien entre l’application radio et le service de streaming de Deezer, pour les utilisateurs qui sont connectés à un compte.

Le tout est gratuit. Mais pour le moment, l’audience de « Radio by Deezer » est encore très limitée. Comme l’explique l’entreprise, pour le moment, cette application n’est disponible que sur le système d’exploitation Android, et (théoriquement) uniquement pour les personnes qui habitent au Royaume-Uni.