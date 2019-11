Déjà plus de 200 000 commandes pour le Tesla Cybertruck !

Tesla Cybertruck, 200 000 commandes en quelques jours…

Il y a quelques jours maintenant, Elon Musk a levé le voile sur son très attendu Tesla Cybertruck. Un pick-up électrique au look très « particulier », destiné au grand public bien sûr, mais aussi aux professionnels. C’est la première fois d’ailleurs que Tesla dévoile un véhicule qui pourra se tourner vers une clientèle professionnelle pour le transport de matériel.

Malgré un style visuel très critiqué, le Tesla Cybertruck semble toutefois convaincre les automobilistes, puisque Elon Musk a confirmé, via un tweet (comme toujours) que le carnet de commandes venait tout juste de dépasser les 200 000 clients. Pas mal pour un véhicule de ce genre, notamment quand on sait que la Tesla Model 3 affichait de son côté 232 000 commandes à cette même période, alors que cette dernière était considérée comme « abordable« .

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Pour ce même Elon Musk, son nouveau Tesla Cybertruck est « un meilleur truck que le F-150, et plus rapide qu’une Porsche 911. » Rien que ça. Rappelons en effet que, dans sa déclinaison la plus puissante, soit celle dotée de trois moteurs électriques, le Tesla Cybertruck peut abattre le 0 à 96 km/h en seulement 2,9 secondes.

Le Cybertruck (toujours dans sa version la plus puissante) sera également en mesure de tirer des objets allant jusqu’à 6,3 tonnes, quand la version de base proposera 3,5 tonnes. Sur son Twitter, Elon Musk a publié une vidéo permettant de visualiser un Cybertruck en mesure de tirer un F-150… en plein accélération (mais en version 2 roues motrices).

Evidemment, il convient de rappeler que les commandes passées pour le Tesla Cybertruck ne seront pas forcément transformées en achat une fois le bolide disponible. La production du bolide étant calée à la fin de l’année 2021, de nombreux intéressés ayant cédé à la hype « made in Elon Musk » ont donc largement le temps de réfléchir à nouveau, et annuler leur commande. Sur le marché américain, le ticket d’entrée pour ce Tesla Cybertruck s’élève à « seulement » 39,900 dollars.