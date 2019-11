Tesla dévoile Cybertruck, son nouveau pickup électrique

À la recherche d’une rentabilité durable, Tesla s’attaque à l’un des segments automobiles les plus populaires : les pickups. Ce jeudi soir à Los Angeles, le PDG de la firme de voitures électriques a levé le voile sur son septième nouveau modèle, qui entrera rapidement en concurrence avec Ford et son futur F-150 électrique.

Sous les feux des projecteurs, l’annonce de ce soir était attendue depuis des années maintenant. Jamais une nouveauté de Tesla avait été autant anticipée jusqu’à présent. Les rumeurs étaient entretenues à la fois par Elon Musk, mais également sur tout un tas de concepts imaginés par des illustrateurs, voire des projets fous comme celui de cette youtubeuse, ayant transformé sa Model 3 en pickup. Pourtant, le nouveau Cybertruck de Tesla est certainement le modèle à avoir le mieux entretenu le secret, jusqu’à sa présentation.

Ce n’est pas la seule spécificité. La présentation du nouveau pickup Tesla marque aussi son originalité par un fait marquant : c’est la première fois que Tesla dévoile un véhicule qui pourra se tourner vers une clientèle professionnelle pour le transport de matériel. Le véhicule devra donc être à la hauteur d’un point de vue pratique, en plus du niveau de technologie classique que Tesla propose sur ses voitures.

Pickup Tesla : le design

Jusqu’à jeudi soir, il était très difficile d’imaginer le dessin final du nouveau pickup de Tesla. Ces derniers temps, une seule et unique photo officielle avait été communiquée par le constructeur, et celle-ci ne dévoilait que des lignes abstraites du véhicule. Il ne nous restait que notre imagination et les tweets d’Elon Musk pour s’imaginer le produit. L’homme avait notamment expliqué s’être inspiré de Blade Runner avec son équipe, pour concevoir le pickup. Il faut dire que le clin d’oeil était fort. Dans le long-métrage de 1982, le récit prenait vie dans la ville de Los Angeles également, et pendant la période de novembre 2019.

Finalement, le voici. À Los Angeles, le voile a été levé sur celui qui s’appellera désormais Cybertruck. Au grand jamais, Tesla n’avait pu autant créer la surprise. Son nouveau pickup reprend une forme très angulaire, avec une carrosserie monocoque en acier inoxydable, lui donnant un look encore plus futuriste. Malgré ses apparences, le pickup possède bien une benne, où Elon Musk propose d’ailleurs d’y faire charger des appareils avec une charge suffisante, en 120 ou 240 volts. Un excellent point pour recharger des appareils sans utiliser de groupe électrogène, mais également pour recharger un quad, comme celui que Tesla a présenté lors de sa conférence.

Des performances dignes de Porsche ?

Il y a quelques mois, Elon Musk avait annoncé la couleur : son pickup sera aussi utilitaire qu’un F-150, tout en proposant des performances digne de Porsche. Lors de sa conférence, le pari a bien été tenu. Tesla a comparé son nouveau pickup avec le F-150 ainsi que la nouvelle Porsche 911 type 992.

Sur le papier, trois versions sont proposées. Au mieux, Tesla indique que son modèle le plus puissant – doté de trois moteurs électriques – peut abattre le 0 à 96 km/h en seulement 2,9 secondes. La version de base demandera quant à elle un peu moins de 6,5 secondes.

Mais l’une des caractéristiques techniques qui intéressera le plus les futurs clients concerne la charge de traction. Tesla annonce que sa version la plus performance sera capable de tirer pas moins de 6,3 tonnes, quand la version de base proposera 3,5 tonnes. Précisons que chacune des versions propose une charge utile de chargement maximum de 1 590 kg.

Un pickup disponible à partir de 39,900 $

Pour garantir sa compétitivité face à ses concurrents, Tesla proposera son nouveau pickup électrique à un prix légèrement supérieur au Model 3. Autrement dit, le constructeur californien veut frapper fort sur son segment de marché. Le ticket d’entrée s’élève ainsi à 39,900 dollars.

Pour s’offrir une version à la transmission intégrale, la version dual-motors est disponible à 49,900 $. Enfin, la version la plus puissante est disponible à 69,900 $.

D’un point de vue autonomie, chacune des trois versions proposera des capacités différentes. Pour 39,900 $, le Cybertruck pourra effectuer plus de 400 kilomètres. La version dual motors sera autonome sur 480 kms, et la version la plus puissante proposera la bagatelle de 800 kms.

Lors de sa présentation, Elon Musk a fait part du fait que chaque version du nouveau Cybertruck pourra bien évidemment être équipée du système autopilot. Sur le site de la marque, la page de commande dévoile que l’option est disponible, moyennant la majoration de 7 000 dollars sur la facture.

Un habitacle high-tech et épuré

Prenons place à bord, malgré le fait qu’Elon Musk ne se soit pas attardé sur l’habitacle de son nouveau pickup électrique. À l’intérieur du Cybertruck, l’écran central rappelle celui de la Model 3. Le reste semble très épuré. Il est encore difficile de savoir si Tesla n’ajoutera pas des éléments, de là à la commercialisation du modèle.

Vous noterez tout de même que six places sont disponibles, grâce à un troisième siège situé au niveau des places avant. En vue de l’illustration proposée sur le site de Tesla, il est difficile de se rendre compte que l’on est dans un pickup. L’habitacle du Cybertruck ressemble à celui d’une berline, grâce à une longueur et une largeur très importante.

Quand est-ce que Cybertruck sera disponible ?

Après 30 minutes de présentation, Elon Musk est sorti de scène, laissant encore des interrogations au sujet de son Cybertruck. On pense notamment aux dates de livraisons du modèle, bien que le site internet semble préciser l’information.

En effet, une page web du site officiel de Tesla est déjà lancée, et permet aux futurs clients de précommander leur modèle (moyennant 100 dollars), en choisissant entre les trois versions. Mais déjà, une date semble être retenue par Tesla quant à l’entrée en production : il faudra patienter jusqu’à fin 2021. Le pickup électrique de Tesla devrait donc arriver après la commercialisation du F-150 électrique de Ford, attendu pour l’année prochaine.

Par ailleurs, chaque version du nouveau pickup de Tesla semble ne pas être logée à la même enseigne. La version la plus puissante – dotée de trois moteurs – n’est pas attendue dans les chaînes de productions afin fin 2022, soit dans près de trois ans.

Sans surprise, le modèle n’est donc pas prévu pour tout de suite. D’ailleurs, Tesla précise sur son site qu’il pourra toujours être possible de revenir sur le choix de sa version que l’on souhaite commander jusqu’à la fin 2021. Le véhicule n’est pas près d’arriver sur les routes.

Le marché du pickup électrique, l’eldorado pour Tesla ?

Si un segment automobile ne voyait pas l’électrification arriver, c’est bien lui. Sur le marché des pickups, les moteurs énergivores étaient rois, et cela plaisait à la clientèle. Aux États-Unis, celle-ci est d’ailleurs la mieux représentée, tant le segment figure toujours à la tête des ventes.

En plus de sa pérennité, le marché des pickups connaît aujourd’hui une forte croissance (il a augmenté de 17,5 %, aux États-Unis, en 2019), et celle-ci n’est pas près de ralentir. Avec l’arrivée des moteurs électriques sur les pickups, il est sans aucun doute que la demande sera forte. Tesla n’aura d’ailleurs que très peu de concurrents. Le F-150 électrique de Ford et le nouveau R1T de Rivian seront ses principales alternatives, pour le moment.