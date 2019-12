Démantelé par le FBI, ce site illégal rassemblait plus de contenus que Netflix et Amazon réunis

Les américains à l’origine du site de streaming illégal iStreamItAll ont plaidés coupable face à la justice suite à leur arrestation. Darryl Polo, 36 ans, et Luis Villarino, 40 ans font désormais face à des accusations de violation de droits d’auteur et de blanchiment d’argent. Les ayants droit concernés auraient perdu plusieurs millions de dollars à cause de cette plateforme illégale.

118 000 épisodes de séries et 11 000 films sur le service de streaming illégal

Lorsque le FBI a démantelé iStreamItAll, il a découvert la mise en ligne de plus de 118 000 épisodes de séries pour 11 000 films. Actuellement, aucun des services de streaming légal ne propose autant de contenus sur la plateforme en question, si bien que cela représente un total plus conséquent de films et de séries que Netflix, Amazon Prime Video et Hulu réunis.

Face à la justice, Darryl Polo a déclaré qu’il avait amassé plus d’un million de dollars grâce à iStreamItAll et à d’autres sites similaires et tout aussi illégaux. Comme le demandait son accord avec la justice, il a envoyé un email aux membres du service pour leur dire d’annuler leur abonnement.

Lors de sa plaidoirie, il s’est défendu en indiquant qu’il avait obtenu tout le contenu via d’autres sites web similaires à celui que lui et Luis Villarino exploitaient.

Pour ce faire, il a utilisé ses compétences en informatique afin de concevoir un programme charger de surveiller les plateformes de streaming illégales afin de rechercher encore de contenu. Les films et les séries étaient ensuite téléchargés et stockés sur des serveurs canadiens.

Les deux hommes ont également travaillé sur d’autres plateformes illégales, dont Jetflicks, indique le FBI. Une fois de plus, ils ont utilisé des programmes dédiés à la recherche de contenus pour trouver et diffuser ces derniers aux États-Unis et au Canada.

Darryl Polo et Luis Villarino devraient être condamnés par la cour fédérale de Virginie au mois de mars. D’autres personnes impliquées dans cette affaire seront jugées dès février prochain.