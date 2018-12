Départ canon pour le trailer d’Avengers : Endgame !

On ne va pas se mentir, vu le sujet, il y aura sans doute dans les lignes suivantes quelques spoilers sur les derniers films Marvel ou le trailer de Avengers : Endgame. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus, mieux vaut arrêter tout de suite votre lecture !

Cela faisait un moment qu’on l’attendait. Depuis qu’un certain Titan fou a claqué des doigts et fait disparaître la moitié de l’univers, super-héros compris. Avec un peu de rancœur contre Thanos, on se demandait comment les Avengers réussiraient à en venir à bout. Un défi de taille assurément.

Grâce à la bande annonce dévoilée la semaine dernière, on a désormais quelques pistes. On connaît aussi le titre du film : Avenger Endgame. Bien sûr, il reste encore beaucoup d’éléments inconnus, mais la vidéo est devenue particulièrement virale. Sur les premières 24 heures, elle a été vue 289 millions de fois selon Disney.

C’est ce que le studio Marvel a annoncé, revendiquant au passage le titre de trailer le plus vu de l’histoire dans les premières 24 heures.

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 8, 2018