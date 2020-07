Déployée sur les plages, cette IA pourrait permettre de sauver des vies

320 000 décès par an seraient imputables à des noyades. Ce chiffre fourni par l’Organisation mondiale de la Santé en dit assez long sur un phénomène. Les maîtres nageurs sauveteurs font de leur mieux pour surveiller les plages mais ils ne peuvent pas tout suivre, surtout en phase estivale où de nombreuses personnes se retrouvent au bord de l’eau sur de larges étendues.

Une startup israelienne rattachée à l’Université Ben Gourion du Néguev vient d’apporter une solution technologique à ce problème récurrent. Son nouvel outil baptisé Sightbit est en mesure de compléter la surveillance humaine des plages.

Concrètement, plusieurs caméras sont déployées sur l’ensemble de la zone à scruter. Elles diffusent les images en direct et un système de vision par ordinateur situé dans la cabane de surveillance les analyse en temps réel. Il utilise pour ce faire des algorithmes basés sur l’apprentissage en profondeur.

Ce dispositif permet de détecter simultanément plusieurs personnes en détresse. Ainsi, si un nageur est en train de se noyer, il sonnera l’alerte et zoomera sur lui. Ses capacités ne s’arrêtent pas là puisque Sightbit peut aussi par exemple repérer les scooters de mer qui s’approchent un peu trop près de la plage.

Israeli startup 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝗯𝗶𝘁.𝗰𝗼𝗺 developped a dedicated #ArtificialIntelligence image recognition technology to save people from drowning by providing lifeguards with a current picture of swimmer whereabouts at any given moment pic.twitter.com/6sTi7RFDJJ

— Elad Ratson (@EladRatson) October 25, 2019