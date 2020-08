« Depuis l’année dernière », OnePlus travaillerait bien sur une montre connectée

OnePlus pourrait bel et bien se lancer sur le marché de la montre connectée, un marché déjà très prisé par Apple ainsi que d’autres constructeurs comme Huawei —pour ne citer qu’eux.

Plusieurs indices suggèrent que la montre OnePlus Watch pourrait bientôt voir le jour

En effet, le média spécialisé 91Mobiles a découvert un document évoquant une OnePlus Watch, portant le numéro de modèle W301GB, sur le site l’IMDA (Infocomm Media Development Authority). Peu d’autres informations ont été évoquées, mais le fait que cette mention ait été découverte maintenant suggère que la montre connectée de la marque pourrait bientôt voir le jour.Le nom du produit est également sans équivoque, au même titre que le type d’appareil décrit comme étant une montre wearable.

La date est suspecte, car OnePlus devrait officialiser le OnePlus 8T dans les semaines à venir, il est donc facile de supposer que la première montre connectée du groupe verra le jour en même temps que son prochain smartphone.

De plus, OnePlus a tendance à suivre certaines stratégies propres à son concurrent chinois Oppo. Compte tenu du fait que ce dernier a récemment présenté sa propre montre connectée —début 2020, il ne serait pas étonnant que le constructeur fasse de même sous peu. Un ancien employé de la société a aussi déclaré que le projet de smartwatch était en cours de développement depuis « l’année dernière », ce qui colle avec la période à laquelle Oppo a commencé lui aussi à se pencher sur ce projet.

Il ne faut pas oublier non plus que le PDG de OnePlus, Carl Pei avait déjà indiqué que le constructeur travaillait sur une montre connectée en 2015, allant même jusqu’à montrer des esquisses un an plus tard… Sans que le produit ne voie le jour. Du moins pour l’instant —il va falloir encore un peu de patience pour savoir ce que la marque nous réserve.

En attendant, on rappelle que l’entreprise a élargi sa gamme de produits au cours de l’année, dévoilant par exemple ses écouteurs sans fil OnePlus Buds et le OnePlus Nord, un smartphone abordable.