OnePlus lance ses Buds, pour concurrencer les AirPods

Ça y est, OnePlus a enfin dévoilé son nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord. Mais en plus de ce nouveau mobile, la marque chinoise a également présenté un nouvel accessoire : les écouteurs sans fil « OnePlus Buds ».

Pour rappel, la marque chinoise vendait déjà des écouteurs Bluetooth, mais avec un fil qui relie les deux écouteurs. Mais les OnePlus Buds sont de vrais écouteurs sans fil, comme les AirPods d’Apple. D’ailleurs, côté design, les OnePlus Buds sont très proches des écouteurs sans fils de la firme de Cupertino. Ce design rappelle aussi le langage visuel que OnePlus a utilisé pour concevoir ses anciens écouteurs « OnePlus Bullets Wireless ». Notons aussi que les OnePlus Buds sont certifiés IPX4, ce qui signifie que l’accessoire résiste aux jets d’eau.

30 heures d’autonomie grâce au boitier

Les OnePlus Buds sont disponibles en blanc, en gris et en bleu, et sont accompagnés d’un boitier qui permet de ranger ceux-ci, mais aussi de les charger. Chaque écouteur a une batterie de 35 mAh et le boitier a une batterie de 439 mAh. Lorsque les écouteurs sont à 0 % de batterie, il suffit de ranger ceux-ci dans le boitier pour recharger. OnePlus estime que lorsqu’on additionne les capacités des écouteurs et du boitier, on obtient une autonomie totale de 30 heures de lecture audio.

La marque a également développé une fonctionnalité de réduction des bruits. Grâce à un algorithme spécial et trois micros sur chaque écouteur, les OnePlus Buds éliminent les sons de l’environnement lors des enregistrements vocaux et des appareils. Et en ce qui concerne la qualité audio, la marque évoque des sons riches, des voix claires et des basses profondes, grâce à un hautparleur dynamique 13,4 mm. Mais bien entendu, le meilleur moyen d’évaluer cette qualité sera de tester les écouteurs.

Sinon, la connexion au smartphone de l’utilisateur se fait rapidement via Fast Pair et il est possible de personnaliser les commandes sur les écouteurs (appuyer deux fois ou appui long).

Ces nouveaux concurrents des AirPods d’Apple sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 89 euros. Ils entrent également en concurrence avec les produits comme les Pixel Buds de Google ou les écouteurs Galaxy Buds de Samsung.