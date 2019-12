Des caméras de 200 mégapixels pourraient débarquer sur les smartphones en 2020

Cette année a été marquée par l’arrivée sur le marché du premier smartphone équipé d’une caméra de plus de 100 mégapixels, le Mi Note 10. Mais bientôt, on pourrait voir arriver sur le marché des appareils équipés d’une caméra de 200 mégapixels.

Pour le moment, aucun constructeur n’a encore annoncé de modèle équipé d’une telle caméra. Cependant, grâce à la nouvelle plateforme pour smartphones présentée par la société Qualcomm, cela pourrait bientôt devenir une réalité.

Il y a quelques jours, Qualcomm a en effet présenté le nouveu SoC Snapdragon 865, qui devrait équiper la majorité des smartphones haut de gamme en 2020. Et parmi les avantages proposés par ce nouveau SoC, il y a la possibilité pour les constructeurs d’utiliser une caméra de 200 mégapixels sur leurs smartphones.

« L’ISP du Snapdragon 865 fonctionne à des vitesses stupéfiantes allant jusqu’à 2 gigapixels par seconde et offre de toutes nouvelles fonctionnalités et capacités de caméra. Vous pouvez capturer en 4K HDR avec plus d’un milliard de nuances de couleurs, capturer des vidéos 8K ou prendre des photos massives de 200 mégapixels », lit-on dans un communiqué du constructeur.

En substance, pour le moment, aucune caméra pour smartphones de 200 mégapixels n’a encore été annoncée. Mais si le composant arrive, le SoC de Qualcomm est déjà prêt à supporter celui-ci.

Snapdragon 865 : un processeur 25 % plus performant

Mais bien entendu, la principale amélioration du Snapdragon 865 par rapport à son prédécesseur n’est pas la photo, ni la vidéo, mais l’augmentation des performances du processeur.

D’après l’entreprise, celui-ci est 25 % plus performant.

Le GPU est également 25 % plus performant.

Le SoC supporte aussi le modem 5G « Snapdragon X55 », qui offre des vitesses de pointe pouvant atteindre 7,5 Gbit / s.

Les premiers smartphones équipés de ce nouveau SoC Snapdragon devraient arriver dès le premier trimestre 2020.