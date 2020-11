Des comptes PSN sur PS5 bannis par Sony après un trafic de jeux PS Plus

Annoncé au moins de septembre 2020 au moment de dévoiler la date de sortie et le prix des PlayStation 5 et PS5 Digital Edition, la PS Plus Collection était un joli cadeau de Sony permettant aux joueurs PS5 de profiter d’une vingtaine des meilleurs jeux de la PS4 gratuitement via la rétrocompatibilité et leur abonnement PS Plus.

Le concept est simple, si vous êtes abonnés au PS Plus, vous allez pouvoir bénéficier des deux jeux PS4 et des deux jeux PS5 offerts tous les mois, mais également d’une vingtaine des meilleurs hits de la PS4. Le problème ? C’est que cette offre est à durée limitée et concernera uniquement les joueurs PS5 qui ajouteront les jeux dans leur bibliothèque avant que la fin de cette opération.

Avec les problèmes de stocks, beaucoup de joueurs ne pourront donc pas y accéder et des petits malins ont voulu faire du business sur ce principe. Ces derniers ont mis en vente les 20 jeux de la collection PS Plus sur des sites en ligne avant de voir leurs comptes bannis par Sony.

Le gang du PS Plus

Un compte bannit pour les joueurs PS5, une suspension de deux mois pour les joueurs PS4, voilà le résultat de cette opération. En Malaisie, un joueur PS5 a même dû payer 8$ par jeu revendu illégalement à ses « clients ». Mais comment tout cela a-t-il pu arriver ?

C’est très simple. Ne pouvant pas profiter de l’offre PS Plus Collection sur PS5, de petits malins ont proposé l’accès à leur compte (via le système de partage de compte) pour permettre aux joueurs PS4 de jouer à une vingtaine de jeux gratuitement.

En voyant un nombre de connexions assez suspect sur ce même compte PS Plus, Sony a pu se rendre compte du système de partage de manière frauduleuse. Ainsi, les propriétaires des comptes PS5 ont vu leur compte banni. Tandis que les joueurs PS4 qui ont profité de cette astuce ont tous vu leur compte être suspendu pendant deux mois.

Il est important de rappeler que le partage de compte est possible uniquement avec un ami ou des membres de votre famille sur la même console. Ainsi, prêter son compte (sans forcément le revendre) est aussi considéré comme une exploitation du système non autorisée.