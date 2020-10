Des coques de couleur noire, bleue, rouge, chrome ou encore vert camouflage pour la PS5

La PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition arrivent toutes les deux dans moins d’un mois ! Dès le 19 novembre 2020, il sera possible de pouvoir découvrir la nouvelle génération selon PlayStation, après sept bonnes et longues années sur PS4. Une nouvelle génération tournée vers les dernières technologies, notamment grâce au disque dur SSD ultra rapide, au Ray Tracing, ou encore à la résolution 4K native et le tout en 60FPS.

La PS5 est annoncée depuis avril 2019, elle est présentée depuis juin 2020 et un premier débat tiraille les fans. En effet, contrairement à toutes les consoles (de salon et portable) de la marque depuis la PS2 en 2000, la nouvelle PS5 ne sera pas noire, mais bien blanche ! Un choix audacieux, qui tranche avec les habitudes de la firme nippone, mais qui fait déjà beaucoup parler.

Mais n’ayez crainte, car les rumeurs de ces derniers mois sur le côté « très personnalisable » de la console sont vraies. Aujourd’hui, les cinq premières coques pour PS5 sont disponibles en précommandes et il va y avoir des heureux !

La PS5 noire mat, pour un retour aux sources

La première couleur disponible est forcément la très attendue « noire mate ». Un véritable retour aux sources. Une console classe, sombre et élégante qui va faire des jalouses ! À noter que cette coque est disponible en Version 1.0 et en édition limitée.

Un petit côté rouge cerise

La deuxième couleur pour la PS5 sera donc la couleur rouge ! Un rouge mat là encore, qui a tendance à s’orienter vers un rouge mat ou un rouge carmin.

Le bleu des indigos

La troisième coque spéciale pour la PS5, ce sera la version bleu indigo. Là encore, un joli bleu mat qui pourra parfaitement se confondre avec la ligne de LED qui entoure le squelette de la console. Encore une fois, soft, élégante et classe !

PlayStation 5 Chromatique

La fameuse version « Silver » sera elle aussi de retour ! Comme la PS2, le retour aux sources est confirmé avec cette version silver aux allures chromatiques qui ne va pas laisser indifférent certains joueurs.

Une édition spéciale vert camouflage

Enfin, pour les fans de Call of Duty et en hommage à la PS4 spéciale World War II, vous retrouverez une PS5 spéciale « Vert Camouflage » !

Les coques sont disponibles en précommande sur le site de PlateStation5.com (alors attention, à l’heure où nous écrivons cet article le site est down suite à un grand nombre de visites). Le prix des coques est compris entre 39,99$ et 41,99$ (soit entre 33,80€ et 35,49€).

Nous rappelons qu’il ne s’agit pas d’un site officiel de Sony Interactive Entertainement et donc que les coques ne sont cependant pas des coques officielles.