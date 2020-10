Des éditions collector « Apple 1 » de l’iPhone 12, chez Caviar

Très bientôt, Apple va officialiser sa nouvelle gamme iPhone 12. Une nouvelle famille de smartphones qui devrait inclure pas moins de 4 membres, dont un iPhone 12 Mini qui fait déjà de l’oeil à de nombreux curieux. Du côté de chez Caviar, on a d’ores et déjà fait savoir qu’on allait proposer un iPhone 12 Pro collector, façon Apple 1.

L’iPhone 12 cuisiné à la sauce Caviar

En effet, la firme Caviar est spécialisée dans la customisation de nos smartphones et autres joujoux high-tech du quotidien. Sur son site web, la firme a d’ores et déjà affiché sa future nouveauté, à savoir des iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, déclinés en version Apple 1 ou Apple 1 Light.

Evidemment, il s’agit là d’un hommage direct au tout premier ordinateur mis au point par Apple au milieu des années 70, par le tandem de Steve, à savoir Jobs et Wozniak. Une collection particulièrement limitée, puisque le modèle Apple 1 sera décliné en seulement 9 exemplaires. Du côté de la déclinaison Apple 1 Light, ce sont 49 unités qui seront produites.

Forcément, qui dit « objet collector », dit également tarif stratosphérique, et cette collection Apple 1 ne fait pas exception. Ainsi, l’iPhone 12 Pro édition Apple 1 (version 128 Go) sera affiché au prix de 9 990 dollars. L’iPhone 12 Max version 512 Go fera gonfler la facture à 11 150 dollars. De son côté, le modèle Apple 1 Light sera affiché à partir de 4 990 dollars « seulement ».

« L’élément clé de ces versions personnalisées de l’iPhone 12 Pro est un morceau du circuit original du premier ordinateur personnel d’Apple au monde » précise le groupe Caviar. D’après Caviar, la présentation des nouveaux iPhone 12 serait bel et bien prévue pour ce 12 octobre, avec une commercialisation (de certains modèles dans un premier temps) dans la foulée.