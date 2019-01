Des employés Facebook ont-ils manipulé des notes sur Amazon ?

L’affaire est partie du compte Twitter de Kevin Roose, un spécialiste high-tech au New York Times. En épluchant les notes du Facebook Portal sur Amazon, il a été intrigué par la proportion de notes 5 étoiles sur la fiche produit. En cherchant simplement le nom des personnes ayant donné leur avis, il a trouvé au moins trois employés de Facebook ayant posté un commentaire dithyrambique sur le produit.

Speaking of coordinated inauthentic behavior, what are the odds that all these 5-star Facebook Portal reviewers on Amazon just happen to have the same names as Facebook employees? pic.twitter.com/bF7U8Fj5kN — Kevin Roose (@kevinroose) 17 janvier 2019



Sur Amazon, noter les produits de sa propre société est interdit par les conditions d’utilisations du site, et la démarche peut sembler un peu bancale si la demande provient de Facebook.

Andrew Bosworth, un VP responsable de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée chez Facebook a répondu au premier tweet de Kevin Roose avec la déclaration suivante :

[These reviews were] neither coordinated nor directed from the company. From an internal post at the launch: “We, unequivocally, DO NOT want Facebook employees to engage in leaving reviews for the products that we sell to Amazon.” We will ask them to take down.”

Pour faire simple, les commentaires n’ont, selon lui, pas été demandés par Facebook. Les employés ont choisi de noter d’eux-mêmes le produit, qu’ils ont acheté. Facebook leur a demandé de retirer les notes et commentaires pour mettre fin à la polémique.

Le Facebook Portal utilise Alexa et permet, en plus des fonctionnalités classiques de l’assistant vocal, de passer des appels vidéo via Facebook Messenger. Nous avons aperçu le Portal Plus au CES (le plus grand des deux), et la qualité vidéo et audio est au rendez-vous. S’il sort un jour en France, nous nous ferons un plaisir de le tester entièrement pour vous présenter notre avis sur le produit. Aura-t-il 5 étoiles ?

