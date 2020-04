Des failles de sécurité trouvées sur 28 antivirus populaires

Il est fortement conseillé d’installer un antivirus sur votre ordinateur ou votre smartphone. Cependant, le choix est tellement large qu’il est compliqué de choisir le bon antivirus. Surtout que Rack911 Labs vient tout juste de dévoiler que 28 antivirus, dont certains très connus et souvent recommandés, seraient vulnérables aux attaques basiques.

Rack911 Labs liste Microsoft Defender, McAfee Endpoint Security et Malwarebytes, comme étant des logiciels sensibles aux cyberattaques qui visent à supprimer des fichiers d’un ordinateur et à provoquer des plantages à distance.

Voici la liste fournie par Rack911 Labs des 28 antivirus concernés :

Windows

Avast Free Anti-Virus

Avira Free Anti-Virus

BitDefender GravityZone

Comodo Endpoint Security

F-Secure Computer Protection

FireEye Endpoint Security

Intercept X (Sophos)

Kaspersky Endpoint Security

Malwarebytes for Windows

McAfee Endpoint Security

Panda Dome

Webroot Secure Anywhere

macOS

AVG

BitDefender Total Security

Eset Cyber Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Total Protection

Microsoft Defender (BETA)

Norton Security

Sophos Home

Webroot Secure Anywhere

Linux

BitDefender GravityZone

Comodo Endpoint Security

Eset File Server Security

F-Secure Linux Security

Kaspersy Endpoint Security

McAfee Endpoint Security

Sophos Anti-Virus for Linux

Dès à présent, des spécialistes de la cybersécurité ont communiqué des rapports à ces développeurs d’antivirus afin qu’ils puissent corriger ces failles de sécurité. Pour les 28 listés au-dessus, ils sont désormais tous à jour et en état de fonctionner correctement. Rack911 Labs explique que la liste pourrait être bien plus longue, mais a préféré se concentrer sur les plus populaires. De plus, les retombées médiatiques devraient inviter l’ensemble des développeurs d’antivirus à se montrer prudent et à vérifier leurs systèmes.

Rack911 Labs ajoute : « La liste ci-dessus sont les produits antivirus que nous avons directement testés et pour lesquels nous avons envoyé des rapports de vulnérabilité individuels qui ont été confirmés par les fournisseurs. »