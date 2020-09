Des infos sur l’abonnement tout-en-un d’Apple fuitent avant la présentation du 15 septembre

En 2019, Apple a décidé de miser un peu plus sur les services afin de diversifier ses sources de revenus (pour moins dépendre des ventes d’iPhone). Alors qu’elle avait déjà Apple Music, iCloud ou encore l’App Store, la firme de Cupertino a dévoilé de nouveaux services accessibles via : Apple News+, Apple Arcade, et Apple TV+. De plus, Apple propose aujourd’hui la carte bancaire Apple Card aux États-Unis, en partenariat avec la banque Goldman Sachs.

Et la prochaine étape pour les services Apple devrait être le lancement d’un abonnement unique qui permettra d’accéder à l’ensemble de ses services (musique, films et séries, actualités, jeux vidéo, etc.). Cela fait en effet bon moment que les médias ne cessent de relayer des rumeurs à propose de cet abonnement tout-en-un, dont le nom pourrait être « Apple One ».

Et récemment, de nouvelles informations concernant cet abonnement ont fuité grâce à une découverte du site 9to5Google. Celui-ci affirme que grâce à une exploration du code de l’application Android d’Apple Music (l’une des rares applications Apple disponibles sur Android), il a trouvé des éléments mentionnant « Apple One ».

Malheureusement, cette fuite ne fait que confirmer le nom de ce nouvel abonnement, ainsi que le fait qu’Apple Music sera bien inclut dans cet abonnement tout-en-un. Cependant, récemment, de nouvelles rumeurs concernant Apple One ont circulé sur la toile.

Par exemple, Apple envisagerait de proposer plusieurs « bouquets » de services, probablement avec des tarifs différents. D’autre part, la firme pourrait également lancer un nouveau service de coaching (pour l’exercice physique) qui pourrait aussi être inclut dans ces bouquets.

Pour avoir plus d’informations, il faudra attendre l’officialisation d’Apple One. Mais la bonne nouvelle, c’est que cette attente ne devrait plus être très longue. En effet, d’après les rumeurs, Apple s’apprêterait à dévoiler ce nouveau service en même temps que ses iPhone 12. Or, la keynote de présentation de ces nouveaux smartphones aura lieu le 15 septembre.

Les premiers iPhone 5G d’Apple avec un nouvel abonnement pour accéder avec tous les services ?

Pour rappel, les iPhone 12 (il devrait y avoir 4 nouveaux modèles) seront les premiers iPhone 5G de la firme de Cupertino. Et on s’attend à ce que cela permette à Apple de doper ses ventes. Mais en plus de la 5G, les bouquets qui regroupent ses différents services pourraient être un autre argument d’Apple pour inciter les utilisateurs d’iPhone à rester sur l’écosystème. Ces bouquets pourraient même encourager certains utilisateurs d’Android à changer de plateforme.

Le seul bémol, c’est qu’il faudra attendre un plus longtemps que d’habitude pour acheter les premiers iPhone 5G d’Apple. En effet, la firme de Cupertino a déjà confirmé que cette année, la sortie de ses nouveaux modèles se fera avec un peu de retard (probablement à cause des perturbations liées à la pandémie sur la chaîne d’approvisionnement).

Sinon, actuellement, des rumeurs suggèrent aussi que seule une version de l’iPhone 12, la plus chère, prendrait en charge la 5G mmWave. Pour rappel, il s’agit de la 5G la plus rapide. Les trois autres versions de l’iPhone 12 ne prendraient en charge que la 5G sub-6, mois rapide, est qui est parfois comparée à une bonne connexion 4G. Mais bien entendu, pour le moment, il s’agit d’une info à confirmer.