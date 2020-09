La 5G mmWave n’arrivera peut-être que sur l’iPhone 12 Pro Max

Alors que la plupart des fabricants de smartphones Android ont déjà sorti des modèles 5G, Apple n’a pas encore d’appareil qui prend en charge cette nouvelle technologie. Cependant, les prochains iPhone que la firme va présenté dans quelques semaines devraient être des appareils 5G. Et en attendant l’officialisation de ces smartphones, de nouvelles rumeurs continuent de circuler à leur sujet.

Et l’une des récentes rumeurs sur les iPhone 12 concernent justement la 5G. Normalement, Apple devrait présenter 5 modèles en tout. Et si tous ces appareils devraient prendre en charge la 5G, un seul d’entre eux prendrait en charge la 5G mmWave.

En effet, il y a deux types de 5G, mmWave et Sub-6. La 5G mmWave est plus rapide et celle-ci est prise en charge par la plupart des appareils haut de gamme sous Android. La 5G Sub-6 est moins rapide et certains smartphones milieu de gamme ne prennent en charge que celle-ci. Certains médias comparent même la 5G sub-6 à une bonne connexion 4G, mais pas plus.

D’après un article publié il y a quelques jours par le magazine Fast Company, qui cite une source proche du dossier, sur les quatre iPhone qu’Apple s’apprête à sortir, seul l’iPhone 12 Pro Max, le modèle le plus cher, prendrait en charge la 5G mmWave. D’autre part, cette prise en charge de la mmWave ne serait disponible que sur les modèles vendus aux États-Unis, en Corée et au Japon.

Pourquoi ? D’après les explications de la source de Fast Company, seul l’iPhone 12 Pro Max serait suffisamment grand et aurait assez d’espace pour les composants nécessaires à la prise en charge de la 5G mmWave. Ce serait également le seul modèle doté d’une batterie suffisamment grande pour satisfaire les besoins en énergie de la 5G mmWave.

Mais bien entendu, en attendant la présentation de ces appareils par Apple, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Traditionnellement, la firme de Cupertino dévoile ses nouveaux iPhone au mois de septembre. Cependant, on ne sait pas si cette présentation sera retardée à cause de la pandémie. Apple a déjà indiqué que cette année, ses nouveaux iPhone auront quelques semaines de retard au lancement.

Pour le moment, la plupart des sources s’accordent à dire que même si la commercialisation des nouveaux iPhone aura du retard, la présentation devrait avoir lieu ce mois de septembre. D’ailleurs, certains sites indiquent qu’Apple pourrait révéler la date de sa keynote le 8 septembre.

Ce que l’on sait à propos des iPhone 12

D’après les rumeurs, il y aurait un iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces, et un autre avec un écran de 6,1 pouces. Quant à l’iPhone 12 Pro, il aurait un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 12 Pro Max aurait un écran de 6,7 pouces. En ce qui concerne le design, Apple pourrait proposer des appareils avec des bordures plates, qui rappelleraient celles de l’iPhone 4.

En ce qui concerne les caméras, l’iPhone 12 pourrait avoir deux capteurs sur le dos, tandis que les iPhone 12 Pro pourraient avoir trois capteurs. Les modèles Pro pourraient également avoir un scanner LiDAR comme celui de l’iPad Pro, ce qui améliorerait l’expérience sur les applications de réalité augmentée. Et logiquement, les iPhone 12 devraient utiliser un nouveau processeur Apple, avec des améliorations au niveau des performances par rapport à l’A13 qui est utilisé par l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone SE 2020.