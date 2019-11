Des minis-manettes Nintendo Switch bientôt commercialisées !

L’un des gros avantages de la Nintendo Switch, c’est de permettre aux joueurs de jouer ensemble à deux sur une même console sans avoir à acheter de manettes supplémentaires (sous condition que vous ne jouez pas sur une Switch Lite bien entendu). En effet, les fameux joy-con qui sont les deux petites manettes sur le côté de la Switch, peuvent être tenus à l’horizontale et se transformer en deux manettes différentes pour deux joueurs !

Le souci, c’est que ces joy-con sont relativement petits et ce n’est pas toujours pratique à utiliser. Et bien, malgré ça, l’accessoiriste 8BitDo compte bien sortir des manettes encore plus petites !

De minuscules manettes Switch à petit prix !

Des manettes encore plus petites que les fameux joy-con de la Nintendo Switch ? C’est le pari fou de l’accessoiriste 8BitDo. En effet, dès la fin de l’année, ce modèle de manettes nommé « Zero 2 » sera commercialisé au prix de 19,99€ à l’unité à partir du 31 décembre. Plusieurs couleurs seront proposées avec le bleu, le rose pâle ou bien encore le jaune.

Ces nouvelles manettes ne permettront cependant pas de jouer à tous les jeux du catalogue Nintendo Switch. En effet, elles ne disposent pas des gâchettes et de stick analogique. Ainsi, certains jeux ne pourront pas être joués avec les manettes Zero 2 de 8BitDo. Oubliez également la détection de mouvement et le système de vibration.

Prévoyez environ huit heures d’autonomie de la batterie avec un temps de chargement estimé à environ deux heures. La manette peut être connectée par USB ou par Bluethooth. Côté poids, il est tout aussi petit que la taille de la manette avec seulement 20,7 grammes !

Cette manette servira surtout pour jouer aux anciens jeux NES et Super-NES qui sont disponible depuis quelques mois maintenant sur la machine. Notez également que la Zero 2 est compatible avec les PC, Mac, et appareils Android.

La 8BitDo Zero 2 est donc d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel du fabricant à cette adresse. Précisons également que ces dernières sont aussi compatibles avec la dernière Nintendo Switch Lite et pas seulement avec les modèles originaux de la Switch.