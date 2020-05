Comment payer avec le QR Code de PayPal ?

Un QR Code pour payer avec PayPal

Depuis quelques semaines maintenant, les mesures de confinements mises en place dans de très nombreux pays ont contraint de nombreux commerces à fermer leurs portes. Seuls quelques commerces dits « indispensables » restent ouverts, et le paiement en sans contact, via une carte bancaire ou un smartphone, est très largement recommandé. Aussi, le groupe PayPal vient à son tour de lancer un « nouveau moyen de paiement ».

En effet, la société officialise le paiement par QR Code, qui va permettre aux commerçants, comme aux acheteurs de respecter la désormais précieuse distanciation sociale. « Le QR Code PayPal est un nouveau moyen de recevoir et d’accepter des paiements sans contact qui limite les interactions physiques, qui peut aider à maintenir une distance de 1,5 mètre entre le vendeur et l’acheteur » explique PayPal.

Comment ça marche ?

Selon la société, toutes les entreprises vont désormais rechercher un nouveau moyen de paiement mobile (y compris ceux dépassant un montant de 50 euros), pour conserver la distanciation sociale. Concrètement, les paiements par QR code PayPal permettent aux petites entreprises et aux vendeurs occasionnels de recevoir des paiements en magasin ou en personne avec PayPal en montrant simplement leur code QR à leurs clients, afin qu’ils puissent le scanner et effectuer le paiement sur place.

Un système de paiement pratique dans les épiceries, pharmacies et autres commerces de proximité, mais aussi pour les entreprises qui proposent des livraisons ou des enlèvements, comme les restaurants et les bars, sans oublier les entreprises de services comme les jardiniers, les bricoleurs ou encore tout simplement les baby-sitters. Evidemment, au-delà de la distanciation sociale, le paiement via QR Code garantit aussi la sécurité des paiements, puisque les utilisateurs ne partagent pas leurs informations bancaires.

Côté fonctionnement, les commerçants vont pouvoir créer, imprimer et partager un code QR unique à leur entreprise. Le même code QR peut être utilisé pour tous les achats des clients, car il n’est pas nécessaire de créer un code distinct pour chaque transaction. Lorsque les clients scannent le code, ils sont redirigés vers leur compte PayPal et n’ont donc alors plus qu’à entrer le montant à payer.