Des poubelles à votre assiette grâce à Amazon

On trouve de tout ou presque sur Amazon. C’est même une partie intégrante de la stratégie de Jeff Bezos. L’entreprise qui a annoncé récemment son ambition de pouvoir vendre des médicaments, permet aussi aux enseignants de vendre leurs cours. Bref, on est désormais très loin de la plateforme de e-commerce des débuts. Mais il n’y a pas non plus que du bon. Au-delà des arnaques classiques finalement, on trouvait aussi récemment des produits périmés qui se retrouvaient en vente. Pas vraiment rassurant quand il s’agit de lait pour enfant ou de brownies par exemple. Mais, dans le domaine de l’alimentaire, les mauvaises surprises ne s’arrêtent pas là.

Amazon face aux poubelles

C’est une enquête qui a été réalisée par le Wall Street Journal après des rapports de plusieurs utilisateurs selon lesquels de la nourriture récupérée dans les poubelles était vendue sur Amazon.

Entre freegan et glanage, le concept de récupérer des aliments qui seraient jetés le cas échéants par les supermarchés n’a rien de neuf. Une part de la population s’alimente de façon fréquente de cette façon, en toute légalité. Mais, c’est la partie revente qui pose problème.

Les journalistes ont ainsi été capables de mettre en vente un pot de crème au citron qu’ils avaient récupéré à l’extérieur d’un supermarché. Il a été approuvé afin d’être revendu ensuite à travers Amazon Prime.

Selon le Wall Street Journal, des travailleurs inspectent bien ces produits quand ils arrivent dans les entrepôts. Ou plutôt ils essaient. Mais face à la quantité, ce serait souvent superficiel. S’il n’y a pas de la pourriture sur le dessus, tout va bien.

Si une partie de ces produits peuvent être totalement compatibles avec la consommation humaine, ils posent tout de même de sérieux problèmes d’un point de vue sanitaire. Amazon a promis d’enquêter sur ce que la multinationale définit comme des « problèmes isolés ».