Les enseignants peuvent désormais vendre leurs cours sur Amazon

Amazon n’hésite pas à tout vendre ou presque. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que certains vendeurs n’hésitaient pas à commercialiser des produits périmés sur la plateforme. On ne vous parlera même pas de l’offre destinée aux influenceurs. Bref, le site de vente en ligne imaginé par Jeff Bezos est en train de devenir quelque chose à mi-chemin entre la caverne d’Ali Baba et le sac de Mary Poppins. Les derniers ciblés par le géant américain ? Les professeurs.

Amazon pour économiser le temps de réalisation des cours ?

C’est une conception affirmée par de nombreux élèves durant leur scolarité. Les professeurs recycleraient leurs cours d’une année sur l’autre, une idée qui alimente le concept (erroné) des professeurs feignants qui passeraient leur temps à boire du café ou à taper la discute.

Mais, Amazon vient de lancer une plateforme, baptisée Ignite, qui va leur permettre de vendre les cours à d’autres professeurs. Pour l’instant, c’est uniquement sur invitation, mais Amazon semble bien y croire, puisque le modèle économique a déjà été imaginé. L’entreprise prendra 30% du prix de vente ou bien 30 centimes sur une vente inférieure à 2,99 dollars.

Les utilisateurs pourront donc mettre en ligne leurs contenus éducatifs, qui seront ensuite étudiés par Amazon afin notamment d’éviter les copies et assurer la qualité. Ceux qui cherchent à acquérir un cours pourront ensuite effectuer une recherche par matière ou encore niveau d’enseignement. L’acheteur aura le droit à un aperçu du contenu, à une évaluation par les autres internautes.

A noter que ce service arrive en concurrence d’un autre, lancé par Amazon en 2016, Amazon Inspire, toujours en beta. Celui-ci, libre d’usage visait justement à aider les enseignants à trouver du contenu éducatif. Il serait surprenant que les deux restent en ligne de façon simultanée. La réponse sans aucun doute dans les prochaines semaines.