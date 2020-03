Des rendus montrent à quoi le successeur du Galaxy Fold pourrait ressembler

Samsung n’est pas près d’abandonner les smartphones pliables. Après le lancement, en 2019, du Galaxy Fold, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Flip en début d’année. Et actuellement, des rumeurs circulent sur le Galaxy Fold 2. Contrairement au Z Flip, qui est un smartphone pliable inspiré des téléphones à clapet des années, 2000, le Galaxy Fold 2 serait un autre hybride smartphone-tablette.

Et si pour le moment, Samsung n’a pas encore donné d’information officielle sur son prochain smartphone pliable, des médias évoquent déjà les possibles caractéristiques ainsi que le design du Galaxy Fold 2.

En s’inspirant des rumeurs et hypothèses concernant cet appareil, WindowsUnited et Waqar Khan ont créé des rendus non officiels du Galaxy Fold 2. Ces images ne sont pas des fuites, mais plutôt l’œuvre d’un designer qui s’est basée sur des informations non officielles au sujet du Fold 2.

[Exklusivbilder] Samsung Galaxy Fold 2: Ultimatives Falt-Flaggschiff erwacht zum Leben – https://t.co/cjXciHom6h pic.twitter.com/JQFf01U31Y — WindowsUnited (@WindowsUtd) March 21, 2020

Une version améliorée du Galaxy Fold ?

Ces rendus semblent inspirés, principalement, de « fuites » publiées au mois de février sur le compte Twitter de Max Weinbach, une source qui est assez régulièrement relayée par les médias.

D’après une série de tweets de ce compte, le Galaxy Fold 2 devrait utiliser le même verre ultra fin que le Galaxy Z Flip. Celui-ci devrait avoir un écran pliable de 7,7 pouces. La caméra frontale pourrait être placée sur un trou percé sur l’écran (comme sur le Galaxy S20), mais d’autres rumeurs indiquent également que Samsung pourrait intégrer celle-ci à l’écran.

Max Weinbach indique aussi que l’écran secondaire du Galaxy Fold 2 pourrait être un écran Infinity V, et que cet appareil pourrait avoir le même ensemble de caméras que le Galaxy S20+. Et comme les smartphones Galaxy Note, le Galaxy Fold 2 serait équipé d’un stylet. Et normalement, le Galaxy Fold devrait avoir une fiche technique proche de celles des récents smartphones haut de gamme de Samsung.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et si, il y a quelques semaines, on pensait que le Fold 2 pourrait sortir au mois de juillet, aujourd’hui, il est également possible que le lancement de cet appareil soit retardé à cause de la crise du COVID19.