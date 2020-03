Des scientifiques pointent (encore) l’absence de lien entre violence et jeu vidéo

C’est une théorie qu’affectionnent de nombreux hommes politiques ou commentateurs sur les plateaux de télévision. Après une tuerie, un attentat ou n’importe quelle attaque de ce genre, certaines personnes en arrivent très rapidement à blâmer les jeux vidéo. Très régulièrement, des études et des spécialistes mettent en avant l’absence de corrélation directe. Si on peut parler d’augmentation du niveau de stress, ce n’est pas le même chose que de prendre une arme et d’aller tuer tout le monde. Des chercheurs viennent de le repéter à nouveau.

Les jeux vidéo ne sont pas liés aux comportements violents

C’est l’Association américaine de psychologie qui a pris la parole cette fois sur le sujet. L’occasion de réaffirmer une prise de position récurrente pour l’organisation. La dernière fois remontait à 2015.

Il n’y a pas suffisamment d’éléments scientifiques pour appuyer l’existence d’un lien de cause à effet entre les jeux vidéo et un comportement violent.

Pour l’occasion, l’organisation a tout de même réalisé une étude des récentes publications sur le sujet.

Attribuer la violence au jeu vidéo n’est pas scientifiquement valable et détourne l’attention d’autres facteurs, tels que les antécédents de violence, qui et nous le savons par la recherche permet de façon majeure de prédire la violence future.

L’organisation précise qu’il y a toutefois un lien avec la tendance à des comportements agressifs comme crier ou repousser. Mais cela ne correspond pas à des comportements violents, comme on peut régulièrement l’entendre. Aux États-Unis, le problème revient régulièrement sur le devant de la table, notamment en raison des fusillades régulières dans des écoles. Donald Trump lui-même n’a pas hésité à attaquer les jeux vidéo et a même mis une commission sur pied pour étudier le sujet. Celle-ci n’a pas su apporter d’éléments allant en faveur de sa théorie. Mais, c’est sans aucun doute plus facile que se s’attaquer au tout-puissant lobby des armes à feu !