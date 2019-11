Des voitures autonomes vont s’affronter sur le circuit d’Indianapolis

Les courses automobiles ont toujours été un terrain fertile pour l’évolution technologique des voitures. C’est notamment le cas de la Formule 1 qui est considérée par les constructeurs comme une véritable vitrine. D’innombrables avancées ont en effet été réalisées notamment au niveau des moteurs ou des pneumatiques. Ces innovations sont boostées par la concurrence entre les écuries qui tentent chaque année de s’améliorer.

Accélérer la recherche sur les voitures autonomes

C’est cette fois au tour des voitures autonomes d’entrer dans la danse du sport automobile. Le Indy Autonomous Challenge est un concours qui sera ouvert aux lycéens et aux étudiants américains à partir de 2021. Il s’agit de créer un logiciel permettant de piloter une Dallara IL-15, soit le véhicule actuellement utilisé dans le championnat IndyLight. Bien que considéré comme une ligue mineure, ces modèles peuvent néanmoins atteindre les 210 miles/h soit 337 km/h.

Les voitures s’affronteront dans des courses autour du circuit mythique d’Indianapolis d’une longueur de 2,5 miles (un peu plus de 4km). Indianapolis a toujours été à la pointe des évolutions technologiques du secteur. Le rétroviseur y a notamment été testé en piste lors d’une course en 1911. Depuis lors, il cultive cette image d’excellence technique et cette dernière annonce est là pour le confirmer.

L’objectif des organisateurs est très clair. Avec cet esprit de compétition, ils espèrent booster la recherche dans le domaine et peut-être à terme accélérer la commercialisation des voitures autonomes. Pour motiver les participants, les trois premiers remporteront respectivement des prix de 1 million, 250 000 et 50 000 dollars.

Cela ne sera pas la première fois que des voitures autonomes font leur apparition sur un circuit. Audi a notamment fait tourner son RS 7 piloted driving sur le circuit d’Hockenheim. S’il est encore assez loin des records de la piste, le modèle du constructeur allemand se comporte remarquablement avec une précision de pilotage au centimètre près.