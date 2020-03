Désinstallez ces 56 applications Android infectées par un malware

Des chercheurs travaillant au sein de la société Check Point ont partagé une publication dans laquelle ils annoncent la découverte d’une cinquantaine d’applications Android infectées. Au total, 56 services sont concernés, sachant que 24 d’entre eux sont destinés aux enfants. Les apps concernaient principalement des jeux et des utilitaires comme des traducteurs, des calculettes scientifiques ou des lecteurs de fichier PDF.. Au total, elles auraient été téléchargées plus d’un million de fois.

En cause, le malware Tekya. Sans trop entrer dans les détails techniques, cet adware non détecté par le Play Store de Google imite les actions des utilisateurs et clique sur de nombreuses publicités, ce qui revient à de la fraude publicitaire.

Prévenu par l’entreprise de sécurité Check Point, Google a supprimé toutes les applications Android concernées de son Play Store. Vous devez évidemment supprimer celle-ci au plus vite si vous en avez téléchargé certaines sur votre smartphone ou celui de vos enfants.

Quelles sont les applications Android concernées ?

Voici la liste complète des applications Android concernées par le malware Tekya. Elles sont au nombre de 56 :

allday.a24h.translate

banz.stickman.runner.parkour

best.translate.tool

biaz.jewel.block.puzzle2019

biaz.magic.cuble.blast.puzzle

bis.wego.translate

biscuitent.imgdownloader

biscuitent.instant.translate

caracal.raceinspace.astronaut

com.besttranslate.biscuit

com.bestcalculate.multifunction

com.michimocho.video.downloader

com.mimochicho.fastdownloader

com.pdfreader.biscuit

com.yeyey.translate

com.caracal.cooking

com.leo.letmego

com.pantanal.aquawar

com.pantanal.dressup

com.banzinc.littiefarm

com.folding.blocks.origami.mandala

com.goldencat.hillracing

com.hexa.puzzle.hexadom

com.ichinyan.fashion

com.maijor.cookingstar

com.major.zombie

com.nyanrev.carstiny

com.pantanal.stickman.warrior

com.splashio.mvm

com.inunyan.breaktower

com.leo.spaceship

com.leopardus.happycooking

com.caracal.burningman

com.cuvier.amazingkitchen

com.caculator.biscuitent

com.mcmccalculator.free

com.tapsmore.challenge

com.yummily.healthy.recipes

com.hexamaster.anim

com.twmedia.downloader

com.arplanner.sketchplan

com.arsketch.quickplan

com.livetranslate.best

com.lulquid.calculatepro

com.smart.tools.pro

com.titanyan.igsaver

fortuneteller.tarotreading.horo

hvt.ros.digiv.weather.radar

inferno.me.translator

ket.titan.block.flip

leo.unblockcar.puzzle

mcmc.delicious.recipes

mcmc.ebook.reader

md.titan.translator

multi.translate.threeinone

pro.infi.translator

rapid.snap.translate

smart.language.translate

sundaclouded.best.translate

swift.jungle.translate

scanner.ar.measure

toolbox.artech.helpful

toolkit.armeasure.translate

travel.withu.translate

translate.travel.map

En 2019, l’antivirus Google Play Protect a bloqué pas moins de 1,9 milliard d’installations de malwares en 2019, un nombre qui augmente chaque année. Toutefois, cela n’empêche pas pour autant que certaines applications malveillantes se retrouvent sur le Play Store.

Lors du téléchargement d’une application, veillez à respecter quelques mesures de sécurité qui peuvent rapidement être vérifiées. Beaucoup d’applications tentent de copier des services très populaires (WhatsApp, Uber…), pensez donc à vérifier le nom du développeur, au même titre que le nombre de téléchargements, la note ou encore les commentaires. Ces précautions basiques devraient vous éviter quelques mauvaises surprises.