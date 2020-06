Désinstallez Flash maintenant, c’est Adobe qui le dit

Autrefois, Flash était une technologie essentielle pour le web, car il s’agissait du meilleur moyen d’avoir des animations ou même des jeux sur les sites. Mais alors que les technologies web comme HTML5 ont évolué, l’utilisation de Flash est devenue dangereuse. Et en 2017, Adobe a annoncé la fin de vie de sa technologie. Celle-ci est programmée pour le 31 décembre 2020.

Si la mort de Flash a été lente, c’est parce qu’au moment où Adobe a décidé de s’en débarrasser, beaucoup de sites web dépendaient encore de cette technologie. « Plusieurs industries et entreprises ont été construites autour de la technologie Flash – y compris les jeux, l’éducation et la vidéo – et nous nous engageons à supporter Flash jusqu’en 2020, pendant que les clients et les partenaires mettent en place leurs plans de migration », avait indiqué l’entreprise.

La mort de Flash, la fin d’une époque

Aujourd’hui, les navigateurs abandonnent petit à petit la prise en charge de Flash et la technologie est aussi de moins en moins utilisée. Et en attendant la date limite qui a été donnée par Adobe, celui-ci conseille déjà aux utilisateurs de désinstaller le logiciel. « Adobe n’émettra pas de mises à jour ou de correctifs de sécurité pour Flash Player après la date de fin de vie. Nous recommandons à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player avant la date de fin de vie (voir les instructions de désinstallation manuelle pour les utilisateurs Windows et Mac). Adobe invitera les utilisateurs à désinstaller Flash Player sur leurs machines plus tard cette année et le contenu Flash ne pourra pas être exécuté dans Adobe Flash Player après la date de fin de vie », lit-on sur une page d’Adobe consacrée à la fin de vie de la technologie Flash.

Au moment où j’écris cet article, de nombreux navigateurs permettent encore d’utiliser les contenus Flash, mais avec des restrictions. Cependant, alors que la date de fin de vie de la technologie approche, la fin de prise en charge de celle-ci est également programmée. Par exemple, Mozilla prévoit de supprimer entièrement la prise en charge de Flash sur Firefox. Et sur le projet Chromium, la fin de cette prise en charge devrait se faire avant janvier 2021.