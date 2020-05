Mozilla enterre encore un peu plus le Flash

Autrefois considérée comme un élément essentiel du web, la technologie Flash d’Adobe est aujourd’hui sur le point de disparaître, au profit du HTML5, qui est plus moderne et plus sécurisé. La fin de Flash a été annoncée par Adobe en 2017. Mais comme de nombreux sites web dépendaient encore de cette technologie, le processus est assez lent.

Ainsi, si l’annonce a été faite en 2017, la fin effective de Flash n’aura lieu que cette année. « En collaboration avec plusieurs de nos partenaires technologiques – Apple, Facebook, Google, Microsoft et Mozilla – Adobe envisage de mettre fin à la vie de Flash. Plus précisément, nous arrêterons la mise à jour et la distribution de Flash Player à la fin de l’année 2020 […] », lisait-on dans l’annonce d’Adobe.

« Plusieurs industries et entreprises ont été construites autour de la technologie Flash – y compris les jeux, l’éducation et la vidéo – et nous nous engageons à supporter Flash jusqu’en 2020, pendant que les clients et les partenaires mettent en place leurs plans de migration », expliquait également l’entreprise.

Mozilla Firefox mettra totalement fin à la prise en charge de Flash au mois de décembre

De leur côté, les éditeurs de navigateurs s’apprêtent également à débrancher Flash. Et en ce qui concerne Mozilla Firefox, la fin de prise en charge aura lieu au mois de décembre.

En effet, actuellement, il est encore possible d’activer Flash sur les sites web qui en ont besoin. Mais d’après un calendrier publié par Mozilla sur son site pour les développeurs, « En décembre 2020, la prise en charge de Flash sera complètement supprimée des versions grand public de Firefox. Adobe cessera d’envoyer des mises à jour de sécurité pour Flash fin 2020. »

D’ailleurs, les autres navigateurs devraient également cesser de prendre en charge les contenus Flash une fois qu’Adobe arrêtera de mettre à jour cette technologie. Par exemple, sur le projet Chromium (Google Chrome et Microsoft Edge), l’objectif est de mettre fin à la prise en charge de Flash avant janvier 2021. Et au mois de janvier, nous évoquions également la fin de toute forme de prise en charge de Flash sur la version Technical Preview 99 du navigateur Safari d’Apple.