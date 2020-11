Devant une concurrence féroce, myCanal présente sa toute nouvelle interface

Alors que la concurrence fait rage sur le marché des plateformes de streaming, l’acteur français myCanal compte bien se faire une place plus importante. Comme on a pu le voir dernièrement, le géant Netflix en arrive à devoir augmenter le tarif de ses abonnements aux États-Unis pour pouvoir continuer à proposer ses contenus originaux et ainsi se démarquer de la concurrence.

Si myCanal possède également quelques contenus exclusifs, ainsi que des productions Canal, la plateforme vient de dévoiler sa dernière stratégie pour tenter d’attirer de nouveaux abonnés. Si vous avez déjà utilisé myCanal, vous avez sûrement remarqué de nombreuses différences avec une plateforme comme Netflix, et notamment au niveau de l’interface.

Une expérience utilisateur optimisée.

C’est pourquoi le groupe Vivendi a décidé d’investir sur ce point en annonçant la refonte complète de son service myCanal et l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Loin d’être la pire dans ce domaine (n’est-ce pas Amazon Prime Vidéo), myCanal souffrait d’un léger retard en termes d’UI.

Lors d’une conférence en ligne, le groupe Canal a présenté en détail cette nouvelle interface. Dernièrement, France Télévisions, TF1 et M6, ont présenté leur projet commun : Salto. Moquée à de nombreuses reprises, cette plateforme de SVOD vient tout juste d’être lancée. Sans parler du contenu, la plateforme arbore un design explicite qui met en avant les catégories et autres types de contenus afin que vous puissiez trouver très facilement, un film ou une série à regarder. Salto a fait de gros efforts sur l’interface et ça se voit.

De la même manière, myCanal compte mettre en place une interface toute neuve afin de mieux comprendre les catégories de contenus proposés, une nouvelle disposition du catalogue, ainsi que les diverses fonctionnalités à disposition selon l’abonnement en cours.

Le point fort de Netflix est son algorithme qui est capable de vous proposer du contenu susceptible de vous intéresser de manière très fiable. De son côté, myCanal annonce également que cette refonte devrait permettre de viser juste en termes de recommandations.

Maxime Saada, le patron de Canal+, annonce en parallèle de cette refonte, que des négociations sont en cours avec Apple TV+ et Amazon Prime Video pour les intégrer directement à myCanal.