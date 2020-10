Dexter, une saison surprise au programme

Attention, l’article contient un spoiler sur la fin de la saison 8 de Dexter. Vous êtes prévenus.

C’est la petite surprise de ces derniers jours. Une saison 9 vient d’être annoncée pour Dexter, avec une diffusion prévue à l’horizon 2021. Une nouvelle qui a pris de court les fans puisque cela fait tout simplement sept ans que le programme s’est achevé à l’écran. Alors pourquoi ce surprenant come-back ? Si son retour n’a rien d’unique en son genre (coucou Veronica Mars ou encore le prince de Bel-Air) il ne manque pas de surprendre. Alors pourquoi donc ? A vrai dire, on a bien une petite idée…

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de Dexter, il s’agit donc de l’histoire de Dexter Morgan (joué par Michael C. Hall), un tueur en série qui cache son identité sous celle d’un expert en médecine légale. Il mène en permanence une double vie. Si la série est considérée comme une référence du genre, elle a aussi un vrai problème. Sa fin. Il pourrait bien s’agir de la pire fin de série de l’histoire. On aurait presque préféré que Dexter soit annulé de façon imprévu à la fin de la saison 7.

Ce retour à l’écran de Dexter pour une saison 9 qui est donc annoncée pour 2021 avec dix nouveaux épisodes offre donc potentiellement une opportunité pour modifier l’histoire.

Nous ne revisiterions ce personnage unique que si nous pouvions trouver un angle créatif vraiment digne de la brillante série originale. Je suis heureux d’annoncer que le producteur exécutif Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous avons hâte de le tourner et de le montrer au monde