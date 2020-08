Le Prince de Bel-Air : le reboot avec Will Smith se précise

C’est la « mode » des dernières années. Reprendre une vieille série qui a connu son heure de gloire et tenter de lui rendre son lustre d’antan à travers un reboot modernisé. Ils ont été nombreux à s’y lancer ces dernières années avec plus ou moins de succès. Pour un projet réussi comme Hawaï 5-0, on trouve cinq Baywatch, capable d’enterrer très vite le rêve de retour d’une franchise. Le prince de Bel-Air, l’ancienne série qui a fait exploser Will Smith aux yeux du monde est aussi au programme comme on l’a appris (à notre grand regret) il y a plusieurs mois. Le projet semble clairement avancer.

Le Prince de Bel-Air, un projet vraiment différent ?

Mais, selon les informations du site Deadline, l’objectif ne serait pas vraiment de faire un copier-coller de la série originale. Une tendance très visible jusque-là et qui joue souvent un rôle dans les échecs des reboots. La volonté de certains studios de vouloir profiter d’un succès passé sans rien apporter de neuf, ne trouve pas vraiment d’écho auprès du grand public.

C’est peut-être pour cela que le Prince de Bel-Air 2.0 prendrait à priori une direction différente. Si l’humour était clairement l’objectif de la première série, la seconde prendra une tournure plus dramatique. L’histoire reprendrait donc celle du show original mais avec une tonalité différente. Aux origines de cette vision, figure un court-métrage mis en ligne sur YouTube et vu des millions de fois . Will Smith lui-même avait salué cette adaptation très particulière.

A l’heure actuelle, aucun diffuseur ne serait lié au projet, mais ce n’est pas faute d’avoir des plate-formes intéressées. Le projet va être mis aux enchères et des offres ont déjà été faites pour une série complète, sans même avoir besoin de passer par la case pilote. En clair, la série sur le prince du Bel-Air semble bien destinée à finir sur nos écrans.